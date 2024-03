Nueva tecnología para identificar el Virus del Papiloma Humano con examen de orina

Llegó a Chile una innovadora técnica no invasiva para detectar el Virus Papiloma Humano (VPH), el principal causante del cáncer cervicouterino. Su detección temprana permite reducir y anticipar el riesgo de cáncer al cuello uterino.

Bupa Lab es el laboratorio encargado de implementar esta nueva tecnología en el país y en el resto de Latinoamérica. El examen de detección de VPH mediante la orina permite identificar con una alta sensibilidad y especificidad. Hasta ahora, la técnica equivalente a este examen es un análisis de PCR que se realiza a partir de una muestra de hisopado cervical, al igual que el Papanicolaou (PAP).

Según cifras del Instituto de Salud Pública (ISP) de Chile, un 16% de las mujeres del país están infectadas con VPH. Se calcula que, durante el último año, un 70% de la población objetivo femenina no se realizó exámenes de tamizaje -PAP o PCR de VPH-, mientras que un 15% del total no se los ha realizado nunca en la vida. Estas alarmantes cifras están directamente relacionadas con una detección tardía del cáncer cervicouterino y la alta tasa de mortalidad femenina por esta patología.

El cáncer cervicouterino es la segunda neoplasia femenina más relevante en Chile, provocando la muerte de al menos dos mujeres por día. Si se detecta a tiempo, es completamente tratable, por lo tanto, su detección temprana es fundamental para prevenir muertes. Tradicionalmente, el tamizaje de este cáncer se ha basado principalmente en el PAP, sin embargo, 3 de cada 10 mujeres que reciben un resultado de PAP negativo, ya están infectadas con algún genotipo de alto riesgo de VPH y eventualmente podrían desarrollar este cáncer.

La gerente general de Bupa Lab, la Dra. Marcela Henríquez, explica que la falta de conciencia sobre los efectos del VPH en el desarrollo del cáncer y la incomodidad asociada a la toma de muestra endocervical son algunos de los principales factores que contribuyen a no realizarse los exámenes de tamizaje.

“Este nuevo test permitirá revolucionar la detección de VPH, potenciando la prevención del cáncer cervicouterino en miles de mujeres que han postergado sus controles ginecológicos, mediante una muestra rápida, indolora y que se toma por la misma paciente, lo cual permite resguardar su privacidad. Con una simple muestra de orina, las mujeres hoy podrían estar salvando su vida”, agregó la experta.

En esta línea, el ginecólogo oncólogo de IntegraMédica, Omar Nazzal, indica que “somos pioneros en esta tecnología que nos permitirá llegar a esas mujeres que no se han realizado -o no lo hacen frecuentemente- el tamizaje por PAP o por PCR de VPH porque la muestra endocervical les genera molestia o temor. La detección de VPH en orina es una nueva alternativa no invasiva respecto de los métodos de detección actuales e, incluso, contribuye prevenir muertes por cáncer cervicouterino. Si el resultado es negativo, la paciente puede no realizarse el PAP o PCR de VPH en al menos tres años”.

Factores de riesgo y síntomas

Nazzal señala que, entre los principales factores de riesgo para desarrollar cáncer cervicouterino, destacan el tabaquismo y consumo de drogas, aunque el factor principal es la infección por VPH que se contagia por transmisión sexual. Respecto de los síntomas del cáncer cervicouterino, pese a que la mayoría de las mujeres son asintomáticas en la etapa inicial, es necesario estar alerta si se presentan alguno de los siguientes:

Sangrado entre períodos menstruales.

Sangrado después de tener relaciones sexuales.

Menstruaciones prolongadas.

Flujo vaginal mayor al habitual.

Dolor en la pelvis.

El examen de VPH en orina está disponible en los 27 centros médicos que IntegraMédica tiene alrededor del país y prontamente estará habilitado en la red de Clínicas Bupa en Santiago, Reñaca y Antofagasta.