Ariel Cordero, candidata a Miss Universo: “Ser trans implica comenzar con diez pasos atrás”

El pasado 31 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Visibilidad Trans, una fecha pensada en generar instancias de sensibilización respecto a las diferentes vulneraciones que vive la comunidad. Impulsado y establecido hace 15 años, este día surge como respuesta a la necesidad de reflexionar y tomar conciencia sobre las diversas formas de discriminación y violencia a la que se han enfrentado históricamente.

‘’Es importante celebrar los logros alcanzados por líderes trans a lo largo de los años, ya que su incansable labor ha dado como resultado avances significativos en materia de derechos legales y reconocimiento social. Son ellos quienes han allanado el camino para las generaciones venideras, y su legado perdurará en las conquistas que hoy disfrutamos’’, destaca Ariel Cordero, psicóloga, candidata a Miss Universo Chile 2024 y rostro que acompaña este año a Fundación Iguales en difusión y visibilización de los derechos de la comunidad LGBTQ+.

Desde su adolescencia, mientras cursaba la enseñanza media, Ariel se vio atraída por plataformas como Tumblr e Instagram, donde encontró en la fotografía una herramienta para capturar momentos y expresar su identidad. Sin embargo, con la llegada de la pandemia, quiso dar un giro significativo a su presencia en las redes sociales. Durante esos tiempos de incertidumbre, se dio cuenta que sus publicaciones en Instagram conectaban profundamente con las personas. Reconociendo la necesidad de ofrecer apoyo y orientación, decidió transformar sus plataformas en un medio para luchar y acompañar a otros en sus procesos.

‘’Me siento agradecida por mi cuerpo, que me permite llevar a cabo todas las acciones que hoy me propongo para ser la voz que anhelaba en mi infancia. A lo largo de mi camino, he aprendido algunas lecciones que me gustaría que todas las personas, especialmente las infancias y juventudes, conocieran. Por ejemplo, que podemos escribir nuestras propias historias y ser los protagonistas de ellas. El cariño de mi comunidad en las redes sociales, el amor de mi familia de sangre, la compañía que he encontrado en mis hermanas trans y en mi novio, son regalos de un valor incalculable para mí. Sin este respaldo y compañía, no podría afrontar sola la exposición que estoy enfrentando hoy’’, expresó la candidata a Miss Universo Chile en conversación con El Mostrador Braga.

–En una entrevista mencionaste “cuando una es visible, el odio es mucho más visible”. ¿Puedes compartir más sobre tu experiencia con dicha resistencia?

–La resistencia que he cultivado proviene de mí misma; sin embargo, el constante respeto y apoyo incondicional de mis padres hasta el día de hoy nutren y alimentan esa resistencia que parece tan arraigada dentro de mí. La familia representa nuestro primer sistema de socialización; por lo tanto, contar con una familia que fomente nuestra autonomía y autoestima es fundamental para enfrentar los desafíos que encontraremos en la adultez. Llegué a vivir en Santiago en enero del año pasado y rápidamente establecí una conexión con un grupo de mujeres trans que hoy puedo decir que son como hermanas para mí. Siempre es beneficioso contar con un grupo humano al que nos sintamos pertenecer.

–Y es gracias a tu trabajo constante es que has ido marcando diversos espacios públicos, como la clasificación al concurso de Miss Universo Chile. ¿Cómo ha sido tu experiencia en este proceso?

–¿Te imaginas si la próxima Miss Universo Chile fuese una mujer trans? Yo puedo visualizarlo claramente, sería un momento hermoso y significativo. He dedicado tiempo a divertirme y a trabajar en mí misma para poder ofrecer lo mejor de mí durante la competencia. Nunca habría pensado que estaría en esta posición, pero ahora me encuentro tranquila y esperanzada mientras espero el 07 de julio, día del certamen donde coronaremos a una candidata con ansias. La ganadora será aquella que mejor represente a nuestro país en México. Hoy me siento emocionada por lo que está por venir.

–Puedes ser la próxima Miss Universo Chile. ¿Cómo crees que tu participación en este concurso contribuye a la visibilización de la comunidad en la sociedad?

El domingo 31 de marzo, mientras me encontraba con algunas amistades trans, surgieron conversaciones sobre nuestras experiencias compartidas. Entre ellas, una de mis compañeras expresó su aprecio señalando “¿quién mejor que tú para representarnos? Tienes una voz, eres inteligente y además cuentas con una profesión que nos puede respaldar”. Las mujeres trans enfrentamos estigmas sociales de diversas formas, a menudo mezclando causas y efectos. La falta de aceptación de nuestras diferencias se convierte en un problema cuando aquellos que mantienen prejuicios ocupan posiciones de poder, limitando nuestras oportunidades salariales, acceso a la educación y a la salud debido a su hostilidad y odio hacia nuestra comunidad.

Con mi participación, quiero instar a que abran sus mentes y corazones. Les guste o no, la realidad es que tarde o temprano tendrán a una persona trans en su entorno, ya sea en el ámbito educativo, laboral o en sus círculos sociales. Es crucial que estén preparados. Mi objetivo al participar es brindar visibilidad y representación a todas aquellas personas que se identifican con la lucha trans. Mi participación no solo es un reflejo de mi propia realidad, sino también un acto de resistencia por nuestra existencia como personas trans.

–Mencionaste algo clave, la importancia de tener una figura con quien sentirse representado. Hoy en día, ¿cómo te sientes al ser una referente?

–Me siento responsable. Supongo que la niña pequeña que fui se conecta conmigo en este sentir. Me percibo como humana en su totalidad, deseosa de mostrarme tal cual soy: imperfecta. Aspiro a seguir cultivando sabiduría en mis decisiones, tanto en el presente como en el futuro. Quiero transmitir a las personas que no deben temer al fracaso, ni tampoco permitirse el orgullo de no reconocer sus errores. Se puede ser imperfecta, valiente y bondadosa al mismo tiempo.

–¿Cómo crees que habría sido para ti tener más abiertamente modelos LGBTQ+ que te representaran en tu niñez?

–Mi vida no sería la misma si no hubiera crecido con personajes como “Jerko Puchento” y “Tony Esvel”, quienes estigmatizan a la comunidad LGBTQ+ y causaron mucho daño. Estos personajes crearon un estigma y una caricatura de lo que significa ser un hombre gay para muchos niños y jóvenes. Reconozco que mi vida habría sido diferente; puedo intuir que quizás habría aceptado mi identidad mucho antes, y tal vez mi familia habría entendido mi existencia más rápidamente. Es posible que, por esa misma razón, hoy no sería psicóloga ni activista. Es como el “efecto mariposa”, Solo puedo estar agradecida por la infancia y adolescencia que viví, por las lecciones aprendidas, las heridas que llevo y los momentos de cariño que encontré en aquellos que se conectaron con mi sufrimiento.

–Han pasado años y aún hay muchas cosas por cambiar. ¿Cuáles crees que son los mayores desafíos que enfrentan las personas trans en Chile actualmente?

–Ser trans implica comenzar con diez pasos atrás antes que el resto. Los colegios pueden convertirse en verdaderos castigos para quienes hemos vivido la negación de nuestra identidad. Recuerdo haber estado en la educación media y haber llegado a la conclusión de eliminar los líquidos de mi dieta para evitar ir al baño. Llegué a esa conclusión después de vivir una experiencia violenta en la que compañeros me golpearon e insultaron cuando entré al baño de chicos (esto fue antes de mi transición). Uno crece naturalizando estas situaciones, nunca lo hablé con nadie, era algo que vivía en soledad. Me sentía avergonzada de contarlo. A veces pensaba que era una carga para el mundo. José Matías fue un joven trans que decidió terminar con su vida a los 15 años, así como muchas personas trans en este momento de sus vidas llegan al suicidio como solución al dolor que llevan en su alma. Yo también enfrenté la depresión y la idea suicida. Fui bendecida y afortunada por contar con el apoyo de mi familia y redes de apoyo. No todas las personas trans tienen acceso; muchas son expulsadas de sus familias y quedan sin protección alguna.

–A partir de lo que me cuentas, una experiencia muy íntima y fuerte, ¿cuál es el mensaje que te gustaría transmitir a la sociedad sobre la importancia de la visibilidad e inclusión de la comunidad en todos los aspectos de la vida?

–Juzgar y rechazar a alguien por ignorancia es algo que cualquiera puede hacer. Sin embargo, abrir la mente y el corazón es un acto propio de aquellos que comprenden verdaderamente que este mundo pertenece a todas las personas. Las personas trans somos una expresión natural de la diversidad humana. Tenemos derechos inherentes, formamos familias, merecemos experimentar el amor y ser amadas en igual medida. Las personas trans tenemos mucho que enseñar a la sociedad cis. Nuestras experiencias nos brindan una perspectiva única que puede nutrir el entendimiento y la empatía en un mundo marcado por nuestras diferencias. Es a través del respeto mutuo y la aceptación de la diversidad que podemos construir una sociedad más inclusiva y equitativa para las nuevas generaciones.