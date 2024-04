Elvira Sastre, escritora española: “todo mi trabajo está atravesado por el feminismo”

Elvira Sastre, la reconocida escritora española, realizará un show en Santiago el próximo 15 de mayo en el Teatro Nescafé de las Artes. El evento, titulado “Imposible”, es una puesta en escena poético-musical donde la autora recita sus trabajos, acompañada de los músicos Manu Míguez y María Gutiérrez. Esta presentación forma parte de su gira por Latinoamérica que comenzó en Ciudad de México el pasado 30 de marzo y continuará por Ecuador, Colombia, Uruguay, Argentina y finalmente Chile. No es la primera vez que Elvira se presenta en este escenario; en mayo del año pasado tuvo un gran éxito con su gira “Yo no quiero ser recuerdo”.

En cuanto a su última publicación, Elvira Sastre ha lanzado el libro Las vulnerabilidades, donde aborda la compleja relación entre una joven llamada Sara y una versión ficticia de sí misma, Elvira. La historia se centra en Sara, una adolescente de 17 años que ha sufrido violencia digital, y la Elvira de ficción la acompaña en su proceso de recuperación. El libro explora temas de sororidad, confianza y los desafíos de cuidar de alguien en una situación vulnerable. Inspirada en una experiencia real de la autora, la historia busca generar conciencia sobre la violencia digital y la importancia de establecer límites en el cuidado de otras personas.

-Con respecto a tu próxima visita a Chile este 15 de mayo, ¿qué nos tienes preparado para esta ocasión?

-Estoy muy emocionada por volver a Chile. La última vez fue increíble; fue mi primera vez en el país y el recibimiento fue maravilloso. Para este show, hemos tomado poemas que ya son conocidos y les hemos dado una nueva presentación a nivel musical, de luces y efectos. Además, tenemos algunas sorpresas y presentaré un fragmento de mi nueva novela; un momento también de soledad, sin música ni nada. También es importante que seremos tres en el escenario, antes éramos dos, y me interesa mucho que sea una experiencia inmersiva, para que el cuarto participante, integrante de la banda, sea el público.

-¿Se viene algo con Editorial Planeta también, o solo la presentación en el Teatro?

-Aún no tengo la agenda de firmas clara, ya que acabo de regresar de México. Estamos intentando organizar firmas en todos los países, pero tenemos poco tiempo. En cuanto tenga más información, la compartiré para que la gente esté pendiente. Ojalá pueda compartir un rato más íntimo con la gente durante la firma. Estoy ansiosa por poder hacerlo.

-En relación con tu última publicación, que ha sido un éxito en Chile. ¿Cómo decidiste incursionar en el thriller?, ya que, es la primera vez que te vemos en este género

-Mi libro ha sido etiquetado como un thriller, pero en realidad es una obra más reflexiva y ensayística, con un toque existencial y que también contiene poesía. Es un libro muy honesto y visceral, que coincide con mi estilo de escritura. No es una novela de crímenes, sino que tiene varias capas de lectura. No es un libro fácil; no lo ha sido a la hora de escribirlo y no lo es a la hora de leerlo. Siempre recomiendo a la gente que vaya despacio, porque en momentos se hace un poco duro, pero sentía que tenía algo que contar, y para mí la escritura es la manera de hacerlo, y así lo hice.

-¿Y qué tanto decidiste ficcionar? La protagonista lleva tu nombre, ¿cómo te enfrentaste a eso?

–Me costó decidir usar mi nombre como protagonista. Prefiero mantener en secreto qué partes son totalmente ciertas y cuáles son ficción, para que cada lector pueda interpretarlo a su manera. Creo que es importante que los lectores hagan suyas las historias y los pensamientos sobre ellas.

-¿Cómo fue la experiencia de escribir una historia tan emocionalmente intensa y cómo afectó a tu propia perspectiva sobre la violencia de género y la vulnerabilidad?

–Fue una experiencia personal y también hice una investigación sobre las consecuencias psicológicas de la violencia de género. Fue difícil y duro escribir ciertas escenas, pero quería hablar sobre las consecuencias que puede tener la violencia sobre las víctimas y cómo puede afectar en otros aspectos de sus vidas. Es un tema complejo y creo que es importante abordarlo de manera responsable, evitando revictimizar a las víctimas y fue difícil pasar por ciertas escenas, también hay un contenido gráfico en ocasiones que, si ya es difícil verlo en imagen, escribirlo y traducirlo a las palabras también es complicado.

-¿Qué tipo de investigación realizaste para abordar de manera precisa y respetuosa el tema de la violencia digital y sus consecuencias?

–Durante mi investigación de casos reales, recuerdo que me chocó mucho descubrir que hay algunas mujeres maltratadas psicológicamente, que pierden la capacidad de negociación de un contrato de trabajo por ejemplo, porque se sienten incapaces de demandar, porque sienten que tampoco lo merecen, entonces, te paras a pensarlo y a desgranar las cosas poco a poco. También pienso en el bullying en los colegios, por ejemplo, en esos niños que son maltratados y que luego se convierten en maltratadores, porque su forma de contacto con el mundo es a través de la violencia, y sienten que es la única herramienta que tienen. Me interesaba mucho esa perspectiva, las consecuencias que puede tener la violencia en las víctimas y en otros. También he leído mucho sobre el tema y me han ayudado autoras como Annie Ernaux, Joan Didion, Vivian Gornick, que me han servido de referencia para abordar el tema.

-¿Cómo ves el papel de la literatura en la concientización y la lucha contra la violencia de género?

-Muchas veces, cuando me preguntan si mi trabajo es feminista, siempre digo lo mismo, y es que todo mi trabajo está atravesado por el feminismo, que es algo que forma parte de mis ideas y valores. Tanto en España como en Latinoamérica hay un “boom” de escritoras, y creo que la literatura es una herramienta maravillosa para visibilizar las causas sociales y formar parte de la historia. Los libros reflejarán la sociedad actual y el feminismo está muy presente en la obra de muchas autoras.

-¿Qué opinas de la categoría de literatura de mujeres? Algunas escritoras están en contra de esta etiqueta, mientras que otras la utilizan para reivindicarse.

-No sé si tengo una opinión clara al respecto, la verdad, he aprendido a responder que no lo sé. Entiendo que hay escritoras que dicen que les parece bien, si lo ven desde un punto de vista de la reivindicación. No creo que los libros tengan género, lo que sé por experiencia es que, por lo menos en España, y además estos son estudios, el lector “tipo” es una mujer de unos 30 años para arriba y es la que alimenta el tejido cultural, y yo lo que veo en España particularmente, es que quien alimenta muchísimo el tejido cultural de este país, me refiero al teatro, a la literatura, a las firmas, las bibliotecas, las librerías, son muchas mujeres de 60 años, 50 años, y gente joven; ellas son las que lo sostienen, y creo que son las mujeres las más ninguneadas, invisibilizadas y, finalmente, son las que sostienen el tejido cultural y, específicamente, el literario.