“Hogar de brujas”: el libro que narra los juicios de mujeres del pasado y su legado actual

Después de sus libros Mujer insurgente y No soy tu Lolita, la escritora nacional Dominique Clarke regresa con Hogar de brujas. La historia cuenta la vida de Cecilia, una joven periodista que fue becada para estudiar en Ámsterdam. Ahí se embarca en la tarea de desenterrar la historia de sus antecesoras, las brujas. A través de su investigación, descubre los paralelismos entre la cacería de estas con su propia vida y comienza a vislumbrar el poder transformador de la historia y su reconocimiento.

Sobre el éxito que han tenido sus textos, dice que “desde el principio fue sorpresivo. Con el primer libro no esperaba nada, solo publicarlo, y ha sido impactante, sobre todo, por el cariño de las personas. Conocer a una lectora o lector en físico y que te diga: ‘me sentí identificada, es igual a mi historia’ o ‘tu escritura me ayudó’ es un encuentro muy emocionante. Para mí, No soy tu Lolita, son cosas que nunca hice, como alzar la voz con mis ensayos, de esa forma astuta. Hoy, ver a niñas que lo hacen, y además citando el libro, me deja sin palabras. Ha sido una experiencia preciosa ver el impacto, conexión con historias reales y rebelión de cada niña, cada adolescente, cada mujer”.

Hogar de brujas nace gracias a las experiencias y diversidad de voces que ha conocido Dominique viviendo en Alemania, lugar donde reside debido a sus estudios. Ámsterdam llamó particularmente su atención debido a problemáticas de género que luego continuó investigando para motivos de esta novela.

La autora relata cómo la misoginia que observó a su alrededor, además de impactarla, la motivó a escribir sobre lo que veía, escuchaba y compartían otras mujeres. “Nace la primera vez que migré a Alemania y comencé a viajar, me di cuenta de que hay mucho machismo, idealizamos el primer mundo, pero son las mismas problemáticas que están en mis otros dos libros. Conocí mujeres de diferentes nacionalidades, me inspiré en sus historias y cómo la violencia de género está presente en diferentes culturas, y de formas más parecidas y cercanas de lo que pensamos. Lo glorificaba en muchos sentidos y es un golpe de realidad darte de cuenta de esos problemas”, explica.

Acerca del título, detalla que tiene relación con la caza de brujas. “Estaba investigando este tema, que fue un genocidio por razones de género y que acabó con la vida de más de 60 mil mujeres. Los motivos de la cacería residían en qué tan autónomas eran dichas sentenciadas: eran mujeres viudas, con independencia sexual o económica, que se consideraban una amenaza, ya que no eran dependientes de un tercero masculino. Fue una medida de control muy eficiente para mantenerlas al margen, en casa y subordinadas a un marido”, sentencia.

Otro de los puntos relevantes para Dominique son las portadas, las que siempre tienen un mensaje oculto. Comenta que en este caso hace relación al “manspreading”, por eso la protagonista de esta historia aparece con esa pose y leyendo el diario. “Mucha gente me pregunta en un principio ‘¿por qué pusiste un hombre en la portada?’, cuando no hay nada ‘masculino’ del personaje, más allá de la pose. Ocupar espacio, ha sido educado como algo masculino. A las mujeres nos enseñan a achicarnos, minimizarnos. ¿Qué pasa cuando dejamos de hacerlo?”, puntualiza.

El libro se encuentra disponible para su compra en Trayecto.cl, Buscalibre, Trayectobookstore, Antártica y otras librerías del país.