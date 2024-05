Detienen a nueve excadetes de Cobreloa por caso de violación masiva

Nueve excadetes de Cobreloa fueron detenidos por el caso de violación masiva contra una joven, hechos ocurridos el 17 de septiembre de 2021 en la casa formativa del club.

Dos de los aprehendidos aún integran el primer equipo de los Zorros. Se trata de Luciano Parra y Rivaldo Hernández, quienes incluso han sumado minutos esta temporada en Primera División.

Aún se desconoce qué grado de participación se le atribuirá a cada uno de los detenidos, dado que, según fuentes ligadas a la institución, Hernández no habría estado presente el día de ocurrido los hechos, por lo que podría ser otro el tipo de responsabilidad el que busque determinar en su caso la Fiscalía. Esto será conocido durante la audiencia de formalización.

Dos de los excadetes fueron detenidos en Calama, tres en Antofagasta, tres en Santiago y uno en Osorno. Quienes se encontraban en estas últimas ciudades serán trasladados hasta la capital loína y mañana pasarán a control de detención y serán formalizados por el delito de violación, según informó el Ministerio Público.

Respecto al procedimiento, el fiscal regional Juan Castro Bekios, explicó que ‘’como parte de una investigación por el delito de violación, ocurrido durante el año 2021, la Fiscalía Local de Calama solicitó diversas órdenes de detención sobre nueve imputados, todos mayores de edad, quienes a la época de los hechos eran cadetes de un club deportivo de nuestra región. Las órdenes de investigación fueron ejecutadas con total éxito esta mañana por parte de funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile, quienes tuvieron que desplegarse en diferentes ciudades del país’’.

‘’Cabe señalar que los detalles de la investigación serán mantenidos en reserva, debido a la obligación que nos asiste como Ministerio Público de brindar protección a la víctima de este delito’’, concluyó.

En esta línea, la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, destaca que “quienes deben investigar un delito son la justicia y el Ministerio Público, no un informe privado de un club. Nos parece una buena noticia que, luego de tres años de denunciada, esta causa avance. Llamamos a la opinión pública y en especial al entorno deportivo a respetar el proceso judicial y a la víctima. Ella es representada en esta causa por un abogado particular y no por nuestro servicio nacional de la mujer y equidad de género, pero estamos en coordinación y atentas a las medidas que ella requiera y transmita”.