Cristina Rivera: escritora mexicana ganó Pulitzer por memorias sobre el feminicidio de su hermana

“Dijeron que había habido un accidente. Pregunté si había sido fatal y dijeron que sí. Ya no quise preguntar más”.

“Recuerdo que un tío dijo: ‘espero que Liliana haya tenido en su vida un gran amor’. Yo me alarmé con el comentario y por primera vez pensé en la posibilidad de que pudo haber algún tipo de violencia doméstica. Nadie me había dicho nada. Fue ese comentario lo que me hizo pensar en ello.

“Cuando llegué a Ciudad de México… me reuní con un primo que me tomó del brazo, dijo que me sentara, que tenía que hablarme, y llorando me contó que después de revisar la información estaba claro que Ángel González Ramos, su exnovio, la había asesinado“.