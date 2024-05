Ministro Montes se suma a la crítica “coñete”: “Necesitamos que los bancos flexibilicen su postura”

El ministro de Vivienda, Carlos Montes, expresó su preocupación sobre el futuro del Plan de Emergencia Habitacional, afirmando que está en riesgo debido a las actuales restricciones del sistema financiero. En una entrevista con “Estado Nacional” de TVN, Montes explicó que, a pesar de que el plan ha alcanzado un 45% de avance con 117 mil viviendas construidas y 121 mil en construcción de las 260 mil previstas, el progreso podría verse comprometido si no se flexibilizan las condiciones para otorgar créditos.

Esto, sumado a que la situación se enmarca en un contexto de tensión entre el gobierno y el sector financiero. Recientemente, el Presidente Gabriel Boric criticó a los bancos por ser “coñetes” con la industria de la construcción, comentario que generó controversia. Montes afirmó coincidir con Boric, señalando que las políticas bancarias actuales se basan en un supuesto de crisis económica que ha resultado en la restricción excesiva de créditos.

“Necesitamos que los bancos flexibilicen su postura y evalúen a las empresas en su conjunto, no solo los proyectos individuales”, comentó Montes en entrevista con Radio Pauta.

Montes destacó que las empresas constructoras enfrentan severas dificultades al solicitar financiamiento. “Es un gran problema, porque, por ejemplo, van a pedir un crédito las empresas y les ponen una serie de condiciones, algunas que no pueden cumplir. Y yo he descubierto en los últimos días que una de las condiciones que les ponen es la tasa de rentabilidad del proyecto. Y yo he descubierto en los últimos días que una de las condiciones que les ponen es la tasa de rentabilidad del proyecto. Normalmente, a una empresa le dan un crédito dependiendo de la empresa, no de cada proyecto. Y la responsabilidad nuestra en este momento es que la rentabilidad sea más baja, no sea más alta. Entonces el que tiene una rentabilidad de 6 o 7% le dicen que es demasiado baja”, argumentó el ministro.

Asimismo, mencionó que otro problema “es que los bancos no se atreven a tener un cliente nuevo. Tienden a hacerlo con el histórico y exigiéndole mucho al histórico. Le piden además a los que compran (…) un ahorro previo. El Estado dijo ‘nosotros ponemos el aval del ahorro previo’, por lo tanto, no existe y el Estado se compromete con el 10%, porque era 20%, y el Estado está comprometido y llevamos como 7.000 familias que se han incorporado a eso. Y a las empresas también tenemos formas de estimular”.

El secretario de Estado también mencionó una práctica inusual en la que el Ministerio de Vivienda ha estado otorgando hasta 1.200 millones de dólares anuales en créditos sin intereses a constructoras e inmobiliarias. “Una cosa bastante insólita que viene de antes, no voy a hablar para atrás, pero viene desde antes y que hay como una costumbre”, añadió.