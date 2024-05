‘’Manifiesto para Niñas Superpoderosas’’: una herramienta de salud mental en la escolaridad

Nerea de Ugarte López, psicóloga clínica y fundadora del colectivo feminista La Rebelión del Cuerpo, así como co-fundadora y presidenta ejecutiva de la Fundación Niñas Valientes, ha presentado su más reciente libro titulado “Manifiesto para niñas superpoderosas”. Esta obra se basa en las voces de más de 60 niñas de distintos establecimientos educacionales, recopilando sus testimonios para abordar las inquietudes y temas de discusión que preocupan a las niñas en la actualidad.

A partir de estas reflexiones, la autora ha implementado actividades para que las niñas puedan expresar sus dudas e inquietudes. Estas intervenciones se han llevado a cabo en diversas instituciones, con la intención de promover el empoderamiento y la autoconfianza en niñas de quinto hasta octavo básico, así como abordar temas relevantes para su desarrollo.

“¿Qué es para ustedes ser fuertes?’’, pregunta Nerea, a lo que las niñas les responden ‘’reír, llorar, enojarse, decir que no cuando no nos gusta algo y entender que sentir todo eso, está bien, eso es ser fuerte tía.”

De Ugarte subraya que ‘’este libro está especialmente diseñado como primera lectura, con el principal objetivo de ser una herramienta de prevención y promoción de salud mental y fortalecimiento de la autoestima de las niñas. A través de un texto compuesto por ocho principios levantados, se proporcionarán herramientas para comprender que sus intereses son importantes, que sus voces son relevantes para cambiar el mundo y que su valía va más allá de su apariencia física’’.

La autora ha llevado a cabo presentaciones del libro en siete establecimientos educacionales hasta la fecha, siendo la mayoría públicos o particulares subvencionados. Durante estas actividades, Nerea inicia la presentación con una dinámica participativa que involucra una imagen de superhéroes conocidos, destacando la predominancia de personajes masculinos. Esta discusión sirve como punto de partida para abordar la importancia de la representación y visibilización de las mujeres en diversos ámbitos, así como las dificultades históricas que han enfrentado las autoras femeninas en las publicaciones de sus obras.

Asimismo, explica cómo el libro fue construido a partir de las contribuciones de niñas de diferentes regiones, quienes compartieron consejos y experiencias que consideraban relevantes para otras niñas en Chile. A través la dinámica, se presentan los ocho principios del “Manifiesto para niñas superpoderosas”:

Preguntarte por qué las cosas son como son es un superpoder Tus intereses son un superpoder, que nadie los limite No existen las cosas de “niñas” Eres mucho más que tu apariencia física Tu opinión y tu voz son siempre importantes El amor nunca jamás maltrata Las redes sociales no son la realidad Enojarse con lo injusto está bien

Durante esta presentación, se analizan ejemplos, experiencias y situaciones relacionadas con cada principio, destacando la importancia de cuestionar las normas establecidas, valorar los intereses individuales y promover la igualdad de género en diferentes ámbitos.

En este sentido, se resalta la idea de que los juguetes, juegos y colores no tienen género, sino que están determinados por los gustos e intereses individuales de cada persona. Esta perspectiva busca fomentar un ambiente inclusivo y libre de estereotipos de género en el desarrollo de habilidades y aspiraciones de las niñas.

‘’Las niñas tienen la oportunidad de compartir sus opiniones, recuerdos y reflexiones sobre los principios presentados. Este enfoque busca promover el empoderamiento y la autoconfianza en ellas, así como generar conciencia sobre la importancia de la igualdad de género y la representación femenina en la sociedad’’, afirma de Ugarte.

Durante la intervención se aborda el impacto de la apariencia física en la edad en que las niñas comienzan a utilizar las redes sociales, dialogando sobre el contenido que consumen, como tutoriales de skincare y maquillaje, y cómo estos pueden influir en la construcción de la autoestima y la imagen corporal. ‘’Hablamos de por qué las redes sociales no son la realidad y que muchas veces hay marcas que se benefician a costa de mostrar vidas perfectas para hacer creer a las niñas que sí consumen los productos que ofrecen van a poder acceder a esas mismas vidas perfectas, pero que eso es una construcción, no una realidad, y eso muchas veces genera insatisfacción e inseguridad en las niñas que ven esas historias’’, detalla la autora.

En esta línea, se trata el tema del amor y las relaciones de pareja, enfatizando la importancia de reconocer que el amor nunca debería implicar maltrato, como también, la necesidad de construir redes de apoyo entre compañeras y amigas para poder hablar abiertamente sobre las experiencias y estar alerta ante situaciones de riesgo o violencia. ‘’Hablamos de lo importante de sacar la voz, que las niñas no pueden dejar de opinar ni decir lo que piensan. La dinámica trata de eso’’, concluye de Ugarte.

Proyecciones

Nerea de Ugarte está coordinando la presentación del libro en 43 instituciones educativas que han expresado interés en participar. Actualmente, la autora se encuentra elaborando una propuesta de financiamiento para buscar apoyo económico, dado que esta iniciativa es en gran parte autogestionada por las mismas funcionarias de los establecimientos educativos.

‘’Son las que están ahí permanentemente escuchando y habitando las necesidades e inquietudes de las niñas adolescentes. Son ellas las que me contactan y me escriben para que vaya a sus instituciones. Da mucha emoción el compromiso que existe, que va mucho más allá de su trabajo cotidiano. Hay una motivación genuina de poder llegar a las niñas, de poder entregarles herramientas para empoderarlas dentro de sus espacios, para que puedan generar redes y puedan sacar la voz’’, enfatiza.

Asimismo, de Ugarte señala que ‘’la idea para mi este año es llevar este mensaje a la mayor cantidad de niñas, como una puerta de entrada a otros programas e intervenciones que sean a largo plazo. Una sola actividad no va a permitir que se genere un cambio estructural en nada pero sí es poder sensibilizar y abrir el espacio para la conversación. Ahí la idea es que después de eso se pueda hacer una intervención más a largo plazo, con el fin de generar instancias necesarias para poder aportar y entregar estas herramientas con el foco de prevención y la promoción de salud mental’’.

Uno de los principales objetivos es la inclusión del libro en el currículo escolar del Ministerio de Educación. Se considera que esta medida sería fundamental, dado que el escrito se concibe como una herramienta esencial de promoción y prevención de salud mental para niñas preadolescentes, enfocándose en las problemáticas específicas que enfrentan en esa etapa.

‘’Al inicio de las actividades, las niñas suelen mostrar timidez y reservas. Sin embargo, a medida que se desarrolla la actividad y se las incentiva a expresarse, ellas comienzan a participar activamente. Este cambio evidencia un fenómeno de aumento de la seguridad y autoconfianza en las niñas. Durante el proceso de la actividad, empiezan a compartir sus experiencias, opiniones y preocupaciones con mayor apertura y valentía’’, destaca.

Finalmente la autora enfatiza en que ‘’las estrategias en salud mental no pueden ser el parche curita que viene a intentar reparar las consecuencias de una estructura dañada, deben comenzar antes para lograr tener conciencia crítica y construir desde las infancias las herramientas de afrontamiento a las expectativas que instalan los mandatos sociales. Sino seguiremos llegando tarde perpetuamente. Y no podemos permitirnos eso, no más’’.

‘’Qué hermoso hubiese sido crecer con estos consejos en vez de tantos mandatos que sólo nos comieron la cabeza, ¿cuántas cosas serían diferentes hoy para muchas de nosotras?’’, concluye la autora del manifiesto.