Método sintotérmico: una alternativa natural y efectiva a los anticonceptivos artificiales

En el último tiempo, la seguridad de los anticonceptivos orales ha sido tema de debate. Por este motivo, la médica ginecóloga, Andrea Von Hoveling explicó su funcionamiento y efectos secundarios. Por otro lado, educadora certificada y fundadora de @hacialaraiz, un espacio informativo y de concientización sobre el ciclo menstrual, Andreina Guerrero, presenta una estrategia anticonceptiva novedosa, libre de químicos y hormonas: el método sintotérmico.

Es esencial comprender qué son y cómo funcionan las pastillas anticonceptivas. La ginecóloga, miembro de Ginecólogas Chile y de la SOGIA (sociedad de ginecología infantil y adolescente), detalló que son métodos hormonales que bloquean la ovulación.

En cuanto a los efectos secundarios, las pastillas con estrógeno regulan la regla de manera artificial, reduciendo el dolor y la cantidad del sangrado. Además, disminuyen la sintomatología anímica, el acné, la grasitud de la piel y el “vello no deseado”. Sin embargo, presentan más riesgos de complicaciones cardiovasculares.

Otra categoría de pastillas contiene solo progestinas. Von Hoveling explicó que estas no tienen riesgo tromboembólico pero pueden causar irregularidades en el sangrado. A nivel científico, no se han demostrado efectos psicológicos concretos, aunque algunos estudios sugieren mejoras en la sintomatología premenstrual o por el contrario, un aumento de síntomas depresivos.

Al dejar de tomar pastillas, la menstruación vuelve a ser como antes y la fertilidad regresa de inmediato. “Hay personas que creen que al dejar las pastillas quedan protegidas por algunas semanas y esto no es así, hay muchas que se embarazan en ese periodo en que sienten que están protegidas y no lo están”, contó.

En relación al deseo sexual, la ginecóloga indicó que la libido tiene múltiples componentes, y las hormonas son solo uno de ellos. No se ha comprobado que las pastillas afecten directamente el apetito sexual.

Respecto a contraindicaciones con otros medicamentos, se limitan a algunos antibióticos y medicamentos para trastornos anímicos o epilepsia.

Método Sintotérmico

En este contexto, surge una opción que evita los productos químicos sintéticos, permitiendo a las mujeres tomar el control de su salud reproductiva de manera más personalizada y natural.

“Es un sistema científico de registro del ciclo menstrual en el que se hace seguimiento a ciertos signos que nos da nuestro cuerpo y cada una los puede medir, observar y registrar”, manifestó Andreína.

Los parámetros principales son la temperatura corporal y el flujo cervical, un fluido que se produce en el cuello del útero indispensable para la fecundación.

“A través de ciertas técnicas, se registra esta información en una tabla con reglas de interpretación científica que permiten saber con alta eficacia cuándo la mujer está en días fértiles y cuándo no”, explicó la experta. El proceso de aprendizaje de este método tarda aproximadamente tres meses.

Al comprender estos signos, las mujeres pueden tomar decisiones informadas sobre la planificación familiar sin depender de productos químicos hormonales. Es importante destacar que la efectividad del método sintotérmico requiere un compromiso y conocimientos significativos por parte de la usuaria.

Cuenta con una efectividad de uso perfecto entre el 99,6% y el 99,4%, y de uso típico de 98,2%, según un ensayo clínico reconocido por la OMS y la CDC denominado: “The effectiveness of a fertility awareness based method to avoid pregnancy in relation to a couple’s sexual behaviour during the fertile time: a prospective longitudinal study”

Andreína señaló que se necesitan más estudios sobre la efectividad del método sintotérmico, ya que el ensayo clínico se realizó con mujeres que recibieron información de una educadora certificada y tuvieron acompañamiento personalizado. La efectividad de quienes aprenden el método de forma autodidacta aún no se conoce con certeza.

Aunque siempre se recomienda que las mujeres discutan cualquier cambio en su método anticonceptivo con un profesional de la salud para tomar decisiones informadas sobre su bienestar reproductivo, este método surge como una opción a considerar para aquellas que buscan una alternativa natural y personalizada.