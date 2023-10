La nota de la semana en Braga: presión sexual, una violencia poco visibilizada

“Muchas mujeres me comentan que, una vez iniciada la relación sexual, no pueden decirle a la pareja que no quieren seguir, porque si lo hacen las tachan de dejarlo con las ganas”, comenta en esta entrevista, la psicóloga y sexóloga Gloria Arancibia, quien profundiza en las diversas presiones sociales que siguen afectando la sexualidad de las mujeres. Desde la presión de mantener una imagen corporal idealizada, hasta los roles o comportamientos de sumisión en la intimidad. Además de resaltar la importancia de la educación sexual y la necesidad de desafiar estas normas. Vuelve a leer la nota en www.elmostrador.cl/braga.