Concierto gratuito de Navidad con Camerata UNAB en La Dehesa

Concierto de Navidad con Camerata UNAB en La Dehesa

En Portal La Dehesa. Al costado del árbol de Navidad. Av. La Dehesa 1445, Lo Barnechea.

Miércoles 5 de diciembre, 20:30 horas.

Entrada liberada.

La Universidad Andrés Bello y Portal La Dehesa te invitan a su tradicional Concierto de Navidad. Ven a disfrutar en familia de los mejores villancicos de Navidad junto a la Camerata Universidad Andrés Bello y el coro del colegio The Newland School.

Programa

Blanca Nieves: Someday my prince will come

La Bella Durmiente: Once upon a Dream

Pocahontas: Colores en el viento

La Bella y la Bestia: Beauty and the Beast

Frozen: Let it go

Solista Invitada: Vanessa

“Villancicos Navideños”

L. Anderson: Festival de Navidad (Orquesta)

J.F. Wade: Adeste Fideles

Anónimo: El primer Noel

Anónimo: El mensaje de los ángeles

A. Adams: Jingles Bells

F. Grüber: Noche de Paz

CORO THE NEWLAND SCHOOL

Directora Alejandra Rocca

CAMERATA UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO

Director Santiago Meza