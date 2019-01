"Masacre en el Estadio": Netflix libera trailer del documental de Víctor Jara que se estrena esta semana

La plataforma Netflix estrenará el viernes "Masacre en el estadio", el documental sobre Víctor Jara que forma parte de la serie "Remastered", que incluye a otras estrellas de la música mundial como Johnny Cash y Bob Marley.

“Una canción de Víctor Jara es más peligrosa que cien metralletas”, es la primera frase el tráiler oficial. "Era una gran amenaza, lo tenían que matar".

La serie, de ocho episodios, comenzó en octubre con el caso de Bob Marley (Who shot de Sheriff?), y su lema es "The Music You Know. The Stories You Don't" ("La música que conoces, las historias que no conoces"). También incluye a Sam Cooke, Jam Master Jay y Robert Johnson.

Entrevistas y archivos

El capítulo es dirigido por el estadounidense Bent-Jorgen Perlmutt, quien el año pasado viajó a Chile para entrevistar a la viuda Joan Jara y su hija Amanda.

"El impactante asesinato del cantautor Víctor Jara en 1973 lo convirtió en un poderoso símbolo de la lucha en Chile. Décadas más tarde, nace una búsqueda de justicia", señala la reseña oficial de Netflix.

Jara es el único latinoamericano en la serie, que abordará muertes, atentados y misterios en torno a legendarios músicos. El episodio visita el Estadio Víctor Jara y además incluye música creada especialmente por el artista Camilo Salinas .

El capítulo además cuenta con entrevistas con familiares, archivos judiciales e imágenes de archivo, incluida la entrevista que realizó en Estados Unidos un programa de Chilevisión, "En la mira", al ex oficial Pedro Barrientos Núñez, quien vive en el país norteamericano desde 1989.

El extraditable

En 2016, en un proceso civil, Barrientos fue condenado en ese país a pagar una indemnización a los familiares de Jara de 28 millones de dólares por la tortura y asesinato de folclorista.

Asimismo, en julio pasado, el ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Miguel Vázquez, condenó a ocho ex efectivos del Ejército de Chile en calidad de autores, y uno en calidad de encubridor, por el asesinato, incluido Barrientos.

Además, el Senado dio curso al proyecto de acuerdo por medio del cual solicitó al presidente Sebastián Piñera "realizar todas las gestiones políticas, diplomáticas y judiciales necesarias para obtener la pronta extradición al país de Pedro Barrientos Núñez, desde Estados Unidos, para restablecer el imperio de la justicia y de los derechos humanos".