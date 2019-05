“Miedo”, la obra que explora los distintos temores de la humanidad

Un singular montaje, protagonizado por un solo actor, se presenta en el Nescafé de las Artes.

Se trata de "Miedo", de Alberto Pla, que se exhibe los días 24, 25 y 26 de mayo, y ha sido celebrado por la crítica.

"Lo que se puede ver es yo solo en el escenario y voy contando un poco 'me da miedo esto, me da miedo esto otro, me da miedo aquello, me da miedo lo de más allá, me da miedo lo de más acá', y esto lo vamos ilustrando o con canciones, o con textos, con pequeños sketch teatrales, con unos videos que recrean paisajes, ambientes, otros personajes, acciones", comenta Pla.

Orden cronológico

La obra dura una hora y media, y fue estrenada en Buenos Aires en 2018.

"Los miedos están ordenados cronológicamente, desde los miedos de la infancia hasta la vejez. Están el miedo a vivir, el miedo a uno mismo, el miedo a estar solo, el miedo a estar acompañado, el miedo a quedarse quiero, el miedo a ponerse en marcha, el miedo a gritar, el miedo a callarse", expresa.

Mondosonoro, medio español, describió “Miedo” como “una montaña rusa de sensaciones, con una potencia subversiva raramente vista”. El diario "La Nación" habló de “una fiesta catártica liberadora”, mientras Los Inrockuptibles de “un espectáculo apabullante”.

Creando sensaciones

Pla quiso hacer una obra sobre este tema porque "es una palabra muy cortita que tenía unas explicaciones muy largas".

"Vamos intentando crear sensaciones, más que un mensaje concreto", remata.

La dirección teatral del montaje es de Pepe Miravete –habitual en los proyectos del artista catalán- al tiempo que la proyección visual está a cargo de Nueveojos, estudio de animación que es referente en España y pionero en el mundo del mapping.

En tanto el dúo Mondongo, integrado por Juliana Lafitte y Manuel Mendanha, son los renombrados artistas argentinos detrás de la dirección de arte; y como músico y como compositor, está Raül Refree, uno de los productores musicales más importantes de España.

"Espero que la gente se venga con nosotros y les guste el viaje, este torbellino de sensaciones que intentamos transmitir", concluye Pla.

Ficha técnica

Idea original: Albert Pla

Diseño de arte: Mondogo

Música y canciones: Albert Pla y Raül “Refree”

Visuales: Nueveojos

Espacio sonoro: Judit Farrés

Dirección: Pepe Miravete

Escenografía: cube.bz

Iluminación: Russo

Técnico sonido: Miquel Ruano.

Técnico video: Xavier Gibert

Coordinación de producción: Diana Glusberg y Pedro Páramo.

Duración aproximada: 80 minutos

Viernes 24 de mayo, 20:30 horas.

Sábado 25 de mayo, 20:30 horas.

Domingo 26 de mayo, 19:30 horas.

*Valores: 15.000 a 35.000 pesos.

Ventas: En boleterías del teatro, Comunidad de las Artes y por Ticketek.

Consultas: Al 2236 3333, anexo 109.

*Este evento tiene los descuentos del Club de Lectores de El Mercurio:

20% Presentando la tarjeta.

30% Pagando con la tarjeta.

*Este evento tiene descuentos para miembros Comunidad de las Artes al utilizar cupón correspondiente para compra online o al presentarlo en boleterías del teatro o en local, Providencia 1266: