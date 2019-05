Película chilena ‘El hombre del futuro’: el viaje intimista que competirá en el festival Karlovy Vary

La película ‘El hombre del futuro’ relata la historia de Michelsen, (José Soza) un solitario camionero que ha tenido que jubilar a la fuerza emprende un último viaje por el extremo sur de Chile. Su objetivo es reencontrase con su hija Elena (Antonia Giesen) a la que no ve hace más de 15 años y redimir los errores del pasado. Un viaje de reencuentro enmarcada en la naturaleza salvaje de la región de Aysén.

De esto trata ‘El hombre del futuro’, primer largometraje del cineasta chileno Felipe Ríos que formará parte de la Competencia Oficial del importante festival Karlovy Vary, el que se llevará a cabo en la ciudad checa entre el 28 de junio y el 6 de julio. Es primera vez que una producción nacional participa en esa categoría en el evento.

Anteriormente, Ríos dirigió los cortometrajes ‘Das Gollem’ (2003) y ‘El hombre de la maleta’ (2005). En 2018 estrenó la serie documental ‘Gabinete, un viaje por los últimos 40 años del arte contemporáneo chileno’. Además, dirigió el video-arte ‘The Emancipating Opera’, parte del trabajo Altered Views de Voluspa Jarpa, que se estrenó en la 58a Biennale di Venezia.

Un viaje interior

Felipe Ríos destaca que la película “se trata sobre reencuentros y sobre lo importante y difícil que es perdonar. Es una película muy íntima y que apunta a tratar de conectarse con lo emocional. Es una historia sobre cómo nos podemos sanar accediendo al perdón. Suena fácil, pero todos sabemos que es muy complicado y que uno siempre va postergando esa acción tan simple. La película trata de eso: de un hombre mayor al que no le queda mucho tiempo de vida. De ahí viene el nombre. Es un hombre que ya no tiene más futuro, un hombre que ya no puede postergar más y que se tiene que hacer cargo de enfrentar sus conflictos que viene guardándose hace mucho tiempo”.

El director agrega: “La película invita a reflexionar haciendo un viaje interior y también a poder maravillarse con ambientes y cinematografía en un territorio muy desconocido como lo es la Patagonia chilena. Tiene toda una atmósfera muy especial y gente que tiene una forma de ver la vida muy diferente a la nuestra”.

Ríos cuenta que tomó el riesgo de rodar en la Patagonia “porque me interesaba mucho poder plasmar la sensación de estar viajando. Filmamos mucho en interiores de camiones en movimiento en rutas difíciles, caminos peligrosos y con un clima extremo. Todo eso nos dio una capa muy interesante que es la experiencia completa del proceso desde el rodaje, estar en contacto con la naturaleza y entender que nosotros no tenemos el control. En la película se refleja que la naturaleza tiene su propio tiempo”.

“El rodaje fue complejo, peligroso y difícil”

Giancarlo Nasi, productor de ‘El hombre del futuro’, destaca la participación de la cinta en el importante certamen europeo.

“Karlovy Vary es uno de los festivales más importantes del mundo y es la primera vez que una película chilena participa en su competencia oficial, por lo que, para nosotros como productora Quijote, es muy importante que una ópera prima haga historia”, opina. “El que se apueste por nuevos lenguajes, nuevos talentos, que abra nuevos mercados a esta coproducción Chile-Argentina e iniciar el camino en este espacio cinematográfico de mayor prestigio en toda una región europea es tremendamente valioso”.

El productor remarca principalmente la calidad de las actuaciones. “Sentimos que hay un trabajo importante en los roles protagónicos con José Soza y Antonia Giesen quien debuta en el cine, además, los acompañan Roberto Farías, Amparo Noguera, Giannina Frutero; de parte de argentina está María Alché directora que previamente como actriz trabajó con Lucrecia Martel”.

Nasi agrega: “El rodaje fue complejo, peligroso y difícil, de muchas semanas realizando un road trip porque es una road movie en los lugares más recónditos y hermosos de la Patagonia chilena. Partimos cerca de Coyhaique y terminamos por los Campos de Hielo en O'Higgins. Felipe fue un director muy atrevido en elegir una historia tan humana pero también tan recóndita en términos de paisajes y que nos llevara a descubrir como gran parte de los chilenos vive su día a día y cuáles son sus sueños y anhelos, los problemas de aquellos chilenos que viven en nuestra gran parte del territorio que es tan aislado, tan bello y al mismo tiempo tan hostil”.

‘El hombre del futuro’ es el nuevo largometraje de la productora Quijote Films y Sagrado Films en co-producción con Unión de los Ríos de Argentina.