Limited INC: la disputa entre Derrida y Searle en torno a la teoría de los actos de habla

Limited INC, reúne en un solo volumen las intervenciones de la polémica entre Derrida y Searle en los años 70, ensayos que fueron originalmente difundidos en distintos números de la revista americana Glyph.

Publicado originalmente el año 1988 en Estados Unidos, Limited INC fue recientemente traducido al castellano por el filósofo chileno Javier Pavez y publicado por la editorial Pólvora en 2018. El texto en cuestión está compuesto por dos ensayos de Derrida: “Firma acontecimiento contexto”, que es el origen de la polémica suscitada, y “Limited INC a b c…”, parte de una extensa y detallada respuesta a Searle. En medio de ambos, un resumen escrito por Gerald Graff de “Reiteración de las diferencias: respuesta a Derrida”, que es la crítica e interpelación de Searle a “Firma acontecimiento contexto”; -no se encuentra disponible el ensayo completo dada la negativa de Searle para su publicación-. Y para finalizar, un postfacio titulado "Hacia una ética de la discusión", texto bastante esclarecedor del debate en cuestión, ya que contiene respuestas que le fueron enviadas a Derrida relativas a los dos ensayos previos y está escrito en modalidad epistolar dirigido a Gerald Graff, su editor norteamericano.

Jacques Derrida, filósofo francés de origen argelino, -protagonista de esta confrontación y autor de Limited INC-, es considerado el principal exponente del postestructuralismo y uno de los pensadores más relevantes de la filosofía contemporánea. A fines de los 60 ya había causado gran revuelo intelectual por su tesis expuesta en “De la gramotología”, texto pivote en el que introduce la estrategia de la deconstrucción.

Por su parte, John Searle,- el otro protagonista de esta historia-, profesor de filosofía en la Universidad de California (Berkeley), es conocido por sus contribuciones a la filosofía de la mente y del lenguaje al ser considerado el continuador de la teoría de los actos de habla (speech acts) de Austin. Desarrolló su análisis en los actos performativos, es decir, en los enunciados que involucran una acción, centrándose en lo que Austin denominó actos ilocutivos, que son los que se realizan diciendo algo.

La reconstitución de esta discusión en torno a la teoría de los actos de habla de Austin, -tesis que se puede encontrar en su obra póstuma “Cómo hacer cosas con palabras” (1962)-, se manifiesta en los ensayos de Derrida en varios registros y bajo ciertas complejidades estratégicas deconstructivas de lectura, intencionadas y reconocidas por su autor en el postfacio de este libro.

“Limited INC… es de difícil lectura porque su texto está escrito en al menos dos registros a la vez. Ya que responde al menos a dos imperativos. Por una parte, intenta someterse a las normas más exigentes de la discusión filosófica clásica. Intento, de hecho, responder punto por punto, de la manera más honesta y racional posible, a los argumentos de Searle, cuyo texto es casi íntegramente citado. Por otra, al hacerlo, multiplico los enunciados, los gestos discursivos, las formas de escritura, cuya estructura refuerza mi demostración en una forma práctica, es decir , dando ejemplos de speech acts que , por sí mismos, hacen impracticables y teóricamente insuficientes las oposiciones conceptuales sobre las cuales se basa en general la teoría de los speech acts y, en particular, la figura que le da Searle (serio/no serio, literal/metafórico o irónico, formas normales/formas parasitarias, use/mention, intencional/no intencional, etc.)”

Derrida centra su diferencia metodológica con la tradición analítica americana en una dimensión que pone en tensión la concepción binaria jerarquizada que privilegia al habla por sobre la escritura. Provocando una transformación en el terreno de la discusión, arroja dudas también sobre la intencionalidad en los actos performativos (fuerza ilocutiva), y finalmente, bajo un mismo gesto, surge la crucial discusión sobre lo parasitario (no serio) en los usos del lenguaje, que Austin excluye de su sistema bajo la regla de lo defectuoso o marginal, y que para Derrida en cambio es la condición de posibilidad para que el lenguaje opere.

Estos son algunos breves esbozos de las escenas que componen esta obra, la que con una tonalidad discursiva provocadora y a ratos violenta, invitan a pensar el lenguaje.

Limited INC fue presentado este año en Santiago bajo la modalidad de una clase magistral impartida por el destacado filósofo y literato chileno, Andrés Claro, a quien Jacques Derrida le dirigió su tesis de postgrado en París. Dejamos disponible el video con su presentación.