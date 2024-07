Diputado Jouannet y levantamiento del secreto bancario: “Hay que revisar las cuentas de todos”

En la derecha se han cuadrado con el rechazo al proyecto que busca levantar el secreto bancario. Sin embargo, no todos están en desacuerdo con esta iniciativa. Uno de ellos es el diputado y presidente de Amarillos, Andrés Jouannet, quien marcó diferencias con la postura de la oposición, generando tensión en esta alianza Chile Vamos-Amarillos y Demócratas.

En conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, el parlamentario discrepó con los dichos del presidente de la UDI, Javier Macaya -quien dijo rechazar esta iniciativa porque no quiere “que un funcionario del Estado vea mi cuenta de supermercado”- y aseguró que “está de acuerdo” con sacar adelante este proyecto.

“Transparentemos todo. Dejemos también que la Contraloría -estoy trabajando un proyecto de ley- pueda inmediatamente también entrar a las cuentas de los funcionarios públicos. Tengo un punto distinto al senador Macaya”, indicó.

En esa línea, e ironizando, agregó que “me revisen la cuenta del supermercado. No tengo problema, porque compro en Temuco, en un supermercado bien popular. A veces voy al Jumbo, no tengo problema, que me vean dónde compro. Porque además compro en Temuco en una carnicería, compro en la fiamberería, compro los quesos en la feria de Temuco. De verdad, lo digo de verdad”.

Más en serio, dijo no tener problema con la iniciativa. “Nosotros tenemos un diseño distinto. Pero te quiero decir que nosotros vamos a estar en eso. Yo voy a defender la transparencia mientras más transparentes seamos. Pero también tenemos que, en ese mismo sentido, la corrupción es la compra de empleados públicos, es la compra fundamental. Eso es la corrupción”, explicó.

“Entonces, hay que revisar todas las cuentas de todos. Del más chico al más grande. Del más chico también te implica. Porque cuando te dan una licitación por ahí chiquitita o te meten por allá, nosotros tenemos esos problemas porque también se da la corrupción en cargos medianos”, cerró.