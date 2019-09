Matemática es el área con mayor crecimiento de la UdeC en el último año

Recientemente, fueron dados a conocer los resultados del Ránking Académico de las Universidades del Mundo (ARWU, por sus siglas en inglés) -conocido como Ranking de Shanghái- que evalúa los resultados obtenidos por las universidades a nivel mundial en las más diversas áreas del saber, y los resultados son alentadores para la Universidad de Concepción (UdeC): en comparación con la versión 2018 de la medición, siete disciplinas (Ingeniería Química, Ciencias Ambientales, Ingeniería en Minas, Ecología, Oceanografía, Ciencias Agrícolas y Ciencias Veterinarias) mantuvieron su posición en el ránking, mientras que Ciencias de la Tierra bajó un nivel. Matemáticas, por su parte, es la única disciplina que mejoró su rango pasando del nivel 301-400 al 201-300, posicionando a la UdeC en el mismo estatus que tiene la Pontificia Universidad Católica de Chile en esta área, y ubicándose así por debajo de sólo tres universidades latinoamericanas: Universidade de São Paulo (51-75), Universidad Nacional Autónoma de México (101-150) y Universidad de Chile (101-150).

“En la consecución de este ranking ha sido fundamental el significativo desarrollo científico logrado en las últimas dos décadas por el grupo de investigación en Matemática Aplicada de la UdeC”, explica el académico y Director del Centro de Investigación en Ingeniería Matemática, CI²MA, Gabriel Gatica, y enfatiza que “la extraordinaria productividad científica de sus miembros y estudiantes tesistas en las mejores revistas del área, la presencia de varios investigadores en los comités editoriales de prestigiosas publicaciones periódicas, y la reciente participación de uno de ellos como conferencista invitado en el Congreso Internacional de Matemáticos, el evento más importante del mundo en esta ciencia exacta, entre otros logros, dan prueba fehaciente de ello”.

El Subdirector del CI²MA, Raimund Bürger, espera que “estos hitos tengan efectos tangibles a corto y mediano plazo. Las nuevas generaciones de estudiantes de pre y postgrado están muy bien informados de indicadores de este tipo y eligen sus lugares de estudios de acuerdo al ranking de la institución respectiva. Deberíamos aprovechar la buena ubicación de la UdeC para atraer a los mejores alumnos a nivel latinoamericano. Además, estoy convencido de que el CI²MA ya está en el mapa mundial como destino de estancias postdoctorales”.

Redes de colaboración

Para Gatica, además, éste es el resultado de un trabajo de largo aliento, dado que todo comenzó en los '80 con la instauración de las líneas de desarrollo en Matemática Aplicada, y en particular en Análisis Numérico, gracias a los esfuerzos de profesores como María Cristina Bustos, Hermann Alder (q.e.p.d.) y Hubert Mennickent, y luego con mayor ímpetu en los '90 gracias a la creación del Departamento de Ingeniería Matemática de la UdeC y a la consecuente contratación de más investigadores.

Con el paso de los años, siguió aumentando el capital humano, se creó el Doctorado en Ciencias Aplicadas con mención en Ingeniería Matemática y en los 2000 el programa de pregrado se transformó en Ingeniería Civil Matemática. Luego, vendría la creación de los Fondap de Conicyt en 1998, que definió como un área prioritaria la Matemática Aplicada, y con el tiempo, el Fondap pasó a ser un Proyecto Basal que creó el Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile, el cual siguió entregando fondos a este grupo de investigadores que hace diez años crearían el CI²MA.

Además de las redes de colaboración con la U. de Chile y con prestigiosos centros alrededor del mundo, ha sido fundamental la colaboración con académicos de la U. Católica de la Santísima Concepción y de la U. del Bío-Bío que pertenecen también al CI²MA, y con quienes se trabaja activamente tanto a nivel de productividad científica como de codirección de tesis de pregrado y postgrado. En esta misma línea, e impulsado por los rectores de estas tres casas de estudio, se está actualmente proyectando la creación de un programa de doctorado conjunto en Análisis Numérico y Cálculo Científico, precisamente el área de investigación más productiva y prestigiosa del CI²MA.

El Ránking de Shanghai

ARWU, desde 2003, ha provisto anualmente una selección de las 500 mejores universidades del mundo, basándose en datos objetivos y en una metodología transparente para analizarlos. Este ránking ha sido reconocido mundialmente como el más confiable y el precursor de la clasificación de universidades en el contexto global. Para esto, agrupa las disciplinas en cinco grandes áreas del conocimiento: Ciencias Naturales (en que están Matemáticas, Física, Oceanografía, etc.); Ciencias de la Vida (Ciencias de la Agricultura, Ciencias Biológicas, etc.); Ingeniería (Recursos Hídricos, Ingeniería Biomédicas, Ciencias de la Computación, Nanotecnología, etc.); Ciencias Sociales (Administración, Comunicación, Psicología, Estadística, etc.); y Ciencias Médicas (Salud Pública, Tecnología Médicas, Ciencias Farmacéuticas, etc.).

En la medición se consideran diversos indicadores objetivos, los cuales incluyen el número de alumnos, el número de profesores que han ganado reconocimientos internacionales, el número de investigadores altamente citados y la cantidad de artículos indexados en Science Citation Index - Expanded y Social Sciences Citation Index, entre otros, los cuales sirven para calificar cada año más de 1.200 universidades y publicar las 500 mejores de ellas.