Despiden a director regional de CONAF por oponerse a “búsqueda de tesoro” en Parque Nacional Archipiélago Juan Fernández

El Consejo de Guardaparques de Chile lamentó el despido del director regional de la Conaf de Valparaíso, Pablo Mira, por oponerse a autorizar la búsqueda de un tesoro en el Parque Nacional de la isla Juan Fernández.

El holandés Bernard Keiser había gestionado el permiso con el ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, quien incluso autorizó el ingreso de maquinaria para la búsqueda, con el argumento de que era "un apoyo" a los isleños "que lo han pasado mal en los últimos años y requieren apoyo por parte del gobierno".

"Nuestro respeto y apoyo al director regional de la Corporación Nacional Forestal de la región de Valparaíso, quien debió abandonar su cargo por oponerse a firmar esta autorización", expresó el Consejo en un mensaje en las redes sociales.

Área protegida

Como toda área protegida, el Parque Nacional Juan Fernández posee un Plan de Manejo, que en el caso de un área silvestre protegida es el instrumento de gestión territorial y ambiental de las unidades bajo la protección del Estado.

Es misión de los Guardaparques ejecutar las estrategias y programas que se señalan en este documento, y cautelar el cumplimiento de los objetivos de creación de las distintas áreas silvestres del Estado.

"Por lo anterior, cómo Consejo Nacional de Guardaparques de Chile, no podemos permanecer indiferentes cuando no se respeta este instrumento de gestión, por lo tanto, no se respeta el trabajo del los Guardaparques en el territorio nacional", señaló la declaración.

Ward autorizó las excavaciones con el argumento de que era una "buena causa y puede que exista el tesoro o se descarte".

Violación de la ley

En el caso de la autorización entregada por el Ministerio de Bienes Nacionales, a un particular, para realizar excavaciones al interior del Parque Nacional Archipiélago de Juan Fernández, se violó, a lo menos, una de las prohibiciones que se señalan en su Plan de Manejo que es la "Prohibición de remover o extraer suelo, hojarasca, humus, turba, arena, ripio, rocas o tierra".

"Las Áreas Silvestres Protegidas han sido creadas con objetivos de conservación y preservación de espacios naturales únicos, como sociedad no podemos permitir que se violen sus normativas, por quiénes deberían cautelar su cuidado para las presentes y futuras generaciones", expresó el Consejo.

Este diario intentó obtener, sin resultado, una versión de la CONAF al respecto.