Mundo de la cultura en alerta por recorte en presupuesto para cinco instituciones: “Santiago a Mil” no será lo mismo

Incomprensible. Así calificó la directora de la Fundación Teatro a Mil, Carmen Romero, la decisión del Ministerio de Hacienda de reducir el presupuesto para cinco instituciones culturales, en una especie de "reload" de una situación que ya ocurrió el año pasado. Solo una cosa cambió: en 2018, las instituciones afectadas fueron seis.

En concreto, el recorte sería de unos 600 millones de pesos, y afectaría directamente a la Fundación Teatro a Mil, Corporación Cultural Matucana 100, Corporación Cultural Balmaceda Arte Joven, Museo Chileno de Arte Precolombino y al Teatro del Bío Bío, en la ciudad de Concepción.

La noticia llegó sin previo aviso. Las instituciones se enteraron por una llamada desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, según comentó a El Mostrador Carmen Romero.

“La noticia es incomprensible, puesto que después de los sucesos del año pasado que fueron muy complejos para todos nosotros, que se repita ahora después de haber tenido un año de muy buen diálogo, de trabajo conjunto con el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y el subsecretario para que esto no volviera a ocurrir, pasa de nuevo. Es incomprensible", recalca Romero.

Sí hay plata para el Museo de la Democracia

Pese a la reducción de platas a estas organizaciones culturales, hay otras que sí recibirían una inyección mayor. Uno de esos es el Museo de la Democracia, iniciativa ideada por el Presidente Sebastián Piñera, junto a un equipo de historiadores.

Para las organizaciones afectadas, el aumento en ese proyecto estaría relacionado con la disminución en estas 5 instituciones. Para el diputado del Partido Socialista (PS), y miembro de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, Marcelo Díaz, ésto es "altamente probable". "Si es así, evidentemente no va a contar con mi voto a favor. No se trata de quitarle recursos a instituciones que han dado muestras de su importancia y significación para Chile y los chilenos, para satisfacer caprichos. Nadie conoce el sentido de este famoso Museo para la Democracia, y a mí me parece tan curioso que lo haga un Gobierno que ha demostrado que en materia de derechos humanos y compromiso con la democracia, tiene todavía deudas pendientes".

Sin embargo, Romero no se atreve a afirmar que efectivamente sea así. Más bien, sostiene que "para nosotros lo más grave es que se esté cortando un presupuesto a nuestras instituciones y que, por un lado, no se respete un compromiso que hay, y por otro lado que no se reconozca el tremendo trabajo que hacemos como instituciones colaboradoras del Estado".

Carmen Romero agrega que "nos parece muy bueno que el Ministerio de las Culturas pueda aumentar el presupuesto para todos los proyectos que necesite, pero no puede ser que esté sacando un porcentaje importante de nuestro presupuesto basal, que es el presupuesto con el cual trabajamos durante el año, y que se disminuyan en otras áreas que son fundamentales también para la gente, porque nuestro trabajo es un trabajo hacia la gente, hacia el público”.

El Presupuesto 2020 establece un aumento de 2,5% para la cartera de Cultura, llegando a 6.171 millones de pesos, Sin embargo, son estas cinco instituciones las que eventualmente se verán perjudicadas con un recorte de 20%, algo que fue calificado por la directora de Teatro a Mil como "contradictorio".

"Yo creo que las declaraciones de la ministra en ese sentido han sido súper alentadoras, porque ella reconoce el tremendo trabajo que nosotros realizamos, que es política pública. Nosotros somos parte de la política pública que el país decidió para las artes y la cultura, y que como instituciones colaboradoras, ella reconoce ese trabajo, reconoce todo lo que hacemos, y tengo entendido que está haciendo todas las reuniones para revertir esta decisión", indicó.

La "miopía" del Gobierno

Para el diputado Marcelo Díaz (PS), esta reducción de 20% en el presupuesto de cinco instituciones culturales, da cuenta de que “el Gobierno no hizo el trabajo que había comprometido el año pasado, que era estudiar una nueva forma de financiamiento de las instituciones culturales, sobre la base de presupuestos plurianuales, de una nueva lógica presupuestaria".

Para el parlamentario, la noticia no responde a una motivación política, sino más bien a una falta de valorización de la cultura y a la poca relevancia que se le da a los temas culturales en este Gobierno.

"Esto ya es una constante. Se repite en todas las discusiones presupuestarias que ha habido en este Gobierno. Pareciera que cada vez que hay que hacer un ajuste, se hace en la cultura, cuando hay plena conciencia de la importancia que tienen los temas culturales, este Gobierno va y lo recorta. Yo creo que es miopía, es falta de comprensión de la significación para la construcción de una sociedad civilizada, y por eso, yo espero que tengamos la misma cohesión como oposición para rechazar estos recortes, y por el contrario, conseguir que se aumenten los recursos tal como lo hicimos el año pasado", sostuvo.

Finalmente, Marcelo Díaz adelantó que el próximo lunes, la Comisión de Cultura se reunirá con las organizaciones afectadas. La cita será en el Museo de Arte Precolombino, y el objetivo de la reunión va a ser coordinar y alinear a los parlamentarios de la oposición con el objeto de forzar al Gobierno a "rectificar este error".

"Santiago a Mil"

Las platas asignadas por el Ministerio de Hacienda parecieran ya tener consecuencias para la Fundación Teatro a Mil. La fiesta por el lanzamiento del Festival Santiago a Mil, programada para el próximo 16 de octubre, se verá reducida, adelantó Romero.

"Tenemos grupos de calle que son grupos de teatro gratuito que tenemos previsto, que ahora lo vamos a reevaluar, y no vamos a poder anunciarlo. Si no tenemos claridades y no tenemos las reglas del juego súper claras no se puede estar jugando con instituciones como la nuestra", indica.

"El festival es una enorme institución que llega de Arica Punta Arenas, a más de 40 ciudades, y que se hace con el esfuerzo y con una red de colaboraciones público y privado. Una noticia como ésta evidentemente que hace que todos volvamos a repensar qué es lo que podemos comprometernos y qué no. Por lo tanto, el festival que teníamos planificado para lanzar el 16 de octubre no va a ser el mismo debido a esta reducción", finalizó.