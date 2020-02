Cine y Música: Emotivo lanzamiento de serie sobre la vida de Cecilia “La Incomparable”

La diversidad de temáticas y actividades que caracterizan al Festival Internacional de Cine de Lebu se ha hecho sentir con fuerza durante las primeras jornadas en la capital de la Provincia de Arauco, incluyendo las competencias de cortometrajes y charlas de industria como la realizada por Aarón Parra, gerente de marketing de TV Cortos, el principal canal de cortometrajes en el mundo.

Sin embargo, el momento más emocionante se dio en el cierre de la segunda jornada con el lanzamiento del teaser de “Cecilia la incomparable” serie sobre la vida de Cecilia Pantoja que está siendo producida por Vane Miller y que presenta a la galardonada actriz Paulina García en el rol de la cantante.

"Mi carrera ha sido de mucho esfuerzo y lucha"

La legendaria intérprete agradeció a los asistentes y se manifestó orgullosa y emocionada de recibir tantos reconocimientos en vida. Su talento y mística afloraron especialmente en la interpretación de clásicos como “Compromiso”, “Puré de papas” y “Baño de mar a medianoche”, los que fueron ovacionados de pie por el público que llenó el Salón Walter Ramírez. Algunas fans de antaño no pudieron contener las lágrimas.

“Mi carrera ha sido de mucho esfuerzo y lucha, pero siempre me he apoyado en el cariño del público para superar cualquier obstáculo”, aseguró la cantante. “Jamás imaginé ver que me interpretaran en el cine, es de esos sueños imposibles que una tenía de niña”, agregó.

Según comentó la intérprete, “hoy está esté proyecto de una serie para televisión, pero también hay un proyecto internacional para una película, un documental y hasta una comedia teatral sobre mi vida, y es algo que me conmueve el corazón”.

Ya en el tras bambalinas, un equipo de realizadoras norteamericanas de la cadena short tv quedó sorprendida con el personaje y registró sus apreciaciones sobre distintos temas, incluyendo su amor incondicional por la zona, o la admiración que le profesan desde el movimiento feminista. “Me encanta ver que las mujeres se expresen con tanta valentía, cuando las veo marchando me dan unas ganas tremendas de estar ahí entre ellas, pero siempre de manera respetuosa”, enfatizó la artista, quien calificó la actuación de Paulina García como “extraordinaria”.