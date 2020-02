Vocalista de Los Miserables por incidentes en recital de La Polla Records: “Me da pena porque hay gente que piensa que parar un concierto es un acto de rebeldía”

El vocalista de la banda de rock chilena Los Miserables, Claudio García emitió una dura opinión a propósito de los incidentes que ocurrieron durantes los primeros minutos del concierto de la banda de punk La Polla Records en el estadio Bicentenario de la Florida.

El domingo 16 de febrero un grupo de asistentes se subieron al escenario para interrumpir el concierto de la banda española, producto de esto los organizadores decidieron suspender el evento.

Frente a esto el intérprete de “El Crack” expresó su descontento por la situación a través de redes sociales pese a que él no estaba presente en el evento.

En sus declaraciones se refirió directamente a la escena punk chilena, al abuso de alcohol y drogas durante las presentaciones y a situaciones de abuso protagonizadas por hombres.

Gente decadente

“Lo que me preocupa de verdad es la decadencia de gente que se dice ser de un 'movimiento' o de una 'escena' que supuestamente a luchado desde siempre contra un sistema opresor...gente intoxicada en alcohol, gente jalando delante de niños, (que se ahoguen jalando si quieren pero háganlo al menos piola)...imbéciles masturbándose, toqueteando a mujeres actuando como bestias!!!”, opinó el cantante.

Además criticó que el intento de protesta no tenía profundidad y se basaba en el querer ser el protagonista de la causa.

“Me da pena porque hay gente que no entiende nada y que piensa que parar un concierto es un acto de rebeldía, y no es más que ponerle la pata encima a 10 mil personas que si estaban ahí porque querían escuchar y gritar esas canciones que nos han dado fuerza todos estos años para seguir luchando y tratando al menos de aportar en una sociedad más justa.”, manifestó.

La Polla Records: una banda icono

Agregó que “Si lo único que dijeron fue Piñera culiao... Porque sus cerebros no dan para más su estupidez no da para más, queriendo ser más protagonistas que la misma banda...Y así vemos como una minoría absoluta derrota a una inmensa mayoría que si quería ver a una banda icono con la cual todos crecimos y comenzamos a vivir un poco al margen de un sistema de mierda”.

También, defendió al vocalista de La Polla Records, quien fue criticado por no referirse al estallido social, sin embargo, bajo el criterio de García, Evaristo Páramos no es la persona indicada para referirse a las protestas ya que no la ha vivido.

“Que Evaristo no se refirió al estallido social ? y tendría que hacerlo acaso? si el hombre no vive acá? no seria eso una vendida de pomada para quedar bien nada mas? como lo hacen algunos músicos chilenos aprovechando el momento?”, expresó.

García empatizó con la gente que quería ver a la banda debido al gran éxito y al contenido musical de La Polla Records. Finalmente, expresó que son justamente los conciertos las instancias para demostrar que las personas se están juntando y están expresando el descontento social que atraviesa el país.

“Este concierto no era un acto de "normalidad" como nos quieren hacer ver con otros eventos, este era uno de nuestros actos para decir aquí estamos y aquí estaremos para seguir luchando....pero lo arruinaron... y como diría el mismísimo Evaristo: ‘No levantéis la batallita de ver quien es mas punky’”, sentenció.