Revista internacional valida investigación chilena que encuentran relación teórica entre sismos y cambios magnéticos de la Tierra

Se trata de la revista Natural Hazard and Earth System Science (EGU) que en su última edición publicó un trabajo de un grupo de científicos del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM) de la Universidad de Chile y de la Universidad de Tarapacá. Los investigadores expusieron en el marco teórico de su trabajo la relación que existiría entre las variaciones geomagnéticas de nuestro planeta y los movimientos telúricos que nos afectan.

El trabajo titulado, The spatial-temporal total friction coefficient of the fault viewed from the seismo-electromagnetic theory, relaciona la ruptura de las rocas de la litósfera (capa superficial de la Tierra) con los cambios magnéticos de la atmósfera, debido a las corrientes eléctricas que fluyen hacia la ionósfera terrestre (capa atmosférica) como resultado de la fragmentación de las rocas.

Un punto de vista nuevo

“Los cambios más grandes o pequeños en la atmósfera se clasifican por coeficientes de fricción entre las rocas fracturadas y su tiempo de fractura. Situación que puede indicarnos las mayores o menores probalidades de tener un movimiento sísmico”, explica, Enrique Cordaro, académico del Departamento de Física (FCFM) e investigador Senior proyecto.

El científico agrega que “la propuesta es un punto de vista nuevo que no ha sido explorado en tierra y concuerda con otros estudios recientes llevados a cabo con satélites”. Esto indicaría que el magnetismo y la ocurrencia de terremotos grandes podrían estar íntimamente relacionados.

El estudio, que acumula datos de aproximadamente 14 años de trabajo, fue redactado Patricio Venegas (Primer Autor) y Enrique Cordaro de la Universidad de Chile (FCFM); y David Laroze de la Universidad de Tarapacá.

En cuanto a la revista, Natural Hazards and Earth System Sciences (NHESS) es una reconocida revista interdisciplinaria e internacional, dedicada a la discusión pública y publicación de acceso abierto de estudios de alta calidad e investigaciones originales sobre los peligros naturales y sus consecuencias.

Para ver la nota original revisa la siguiente dirección web https://www.nat-hazards- earth-syst-sci.net/20/1485/ 2020/