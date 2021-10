Ilustradora Francisca Yáñez destaca la nueva Constitución como medida de reparación

Una ilustración sobre la nueva Constitución como medida de reparación ha publicado la ilustradora Francisca Yáñez.

La artista es diseñadora gráfica y artista visual para diferentes editoriales e instituciones vinculadas con la cultura, la niñez y los derechos humanos.

El trabajo es parte de una serie de ilustraciones en torno al tema del proceso constituyente chileno iniciado en el 2020, para la redacción de una nueva Constitución, que fue iniciada por el dibujante, ilustrador y humorista gráfico Alen Lauzan, y continuado por Raquel Echenique, Marcelo Escobar, Sol Díaz y Francisco Olea.

Inspiración

En términos formales, la artista se inspiró en la función de la gráfica en otros momentos históricos en Chile, en el papel que ha tenido para comunicar proyectos colectivos.

"El proceso constituyente debe ser comunicado en todas las formas y lenguajes posibles. Desde esa premisa recogí lo que me parece más relevante: dar cuenta de ideas que rondan muy profundamente en las demandas populares que no suelen tener espacio en las construcciones de relato formales y terminan relegadas a conceptos abstractos", explica.

"El dibujo es una vía para hablar de ideas como la ternura, el sentido de pertenencia y la dignidad que a veces son difíciles de abordar desde otras miradas. La redacción de una Constitución debe ir de la mano con la sensibilidad. Me parece fascinante y fundamental que Elisa Loncón sea lingüista y nos regale esa herramienta que alberga sentido, contenido y alma a este proceso 'desde la ternura y el pensar'".

Los temas

Las viñetas de Yáñez hablan de lo a que, a su juicio, son las bases para un acuerdo de convivencia.

Entre ellas menciona "la lengua y las palabras en su uso justo y en lo más profundo de sus significados para definir lo que vamos a escribir", mientras pide "un homenaje a las víctimas de violaciones a los derechos humanos como primer gesto político".

Para ella es fundamental la representación "de todas las formas de ser que habitan un país", y señala como clave la humanidad, la dignidad de la vida y la sensibilidad como un principio colectivo.

En ese sentido, espera "una Constitución redactada desde la diversidad de lenguajes, saberes y formas de entender el mundo".

El 18 de octubre

El 18 de octubre de 2019, la artista aterrizaba en Santiago después de una estadía en un pequeño pueblo al sur de Francia, donde estaba bastante aislada.

"Tenía muchos mensajes en mi Whatsapp advirtiéndome de que podía tener tacos en el camino a casa que queda en lo que ahora llaman la 'Zona 0'", recuerda.

"Viví las manifestaciones muy de cerca y me plegué inmediatamente porque sentía que no podíamos abandonar a los jóvenes que estaban siendo brutalmente reprimidos por la policía y me parecía una causa justa. Pero también quería entender. Participé activamente en protestas durante la democracia y algo me decía que esto era distinto".

El 19 ella ya estaba en la calle caceroleando y "entendí inmediatamente que esto no se trataba de mí ni de mi generación, era el momento de aprender cosas de los jóvenes y apoyarlos porque estaban construyendo su propia dinámica. Supe que era el momento de guardar silencio, observar y escuchar y que cualquier certeza que podría haber tenido hasta ese día estaba obsoleta. Naturalmente sentí la necesidad inmediata de arte y me replanteé un montón de cosas en términos creativos".

En cuanto a su expectativas con el proceso constituyente, varían entre "conseguir una transformación radical y estructural en nuestra concepción de país, que casi parta desde 0, a simplemente tener una Constitución redactada en democracia".

"Confío plenamente en quienes representan a la mayoría del país que así lo decidió. Aspiro a una discusión con altura de miras que respete a cada ser humano que los eligió. Aspiro a que la belleza y la felicidad pasen de ser ideas ingenuas a una realidad probable en Chile. Este momento del proceso ya lo está siendo. La sola idea de un espacio donde confluyen tantas miradas es en sí hermosa", concluye.

Serie ilustrada

Cada mes, entre mayo y octubre de 2021, seis ilustradoras e ilustradores dibujarán este evento histórico a través de tres dibujos que se difundirán en forma virtual en las redes sociales del Instituto Francés de Chile y el diario El Mostrador.

Este proyecto, impulsado y organizado por el Instituto Francés de Chile, ofrece la oportunidad a artistas, testigos de su historia, de entrar en un proceso creativo que valora la diversidad de puntos de vista.

Al término de este proyecto, el conjunto de las ilustraciones será publicado en un libro y presentado en una exposición en la Cité de la BD d' Angoulême (Francia).

Los organizadores de la muestra puntualizan que "las opiniones expresadas en los dibujos no necesariamente representan las del Instituto Francés de Chile y de la Embajada de Francia en Chile".