El circuito “museo sin museo” de la Bienal SACO1.0 en Antofagasta

Desde el sector La Chimba, pasando por el Muelle Histórico de Antofagasta, Museo Regional de Antofagasta, Sitio Cero del Puerto de Antofagasta, Instituto Profesional AIEP, Centro Cultural Casa Azul, Fundación Minera Escondida, Esquina Retornable, ISLA+, hasta llegar al Parque Cultural Ruinas de Huanchaca, hay doce exposiciones que forman parte del circuito "museo sin museo" en Antofagasta.

Son parte de la Bienal SACO1.0, que se realiza hasta el 15 de diciembre.

Situada en el sector norte de la ciudad encontrarás la obra del artista belga Alexandre Christiaens, "The sea is the mountain", dos gigantografías en el espacio público del sector La Chimba, que estará disponible hasta el 15 de diciembre de lunes a domingo en cualquier horario.

Más hacia el sur, en el Muelle Histórico Melbourne Clark, hay siete site specific seleccionados en la convocatoria internacional Aluvión.

Son El día siguiente al aluvión de Carolina Cherubini (Brasil), Media-aguas de Martina Mella (Chile), Cuando habla la tierra de Julio César Palacio (España), La inundación no tiene fronteras de Rita Doris Ubah (Nigeria), Seguridad simulada de Miguel Sifuentes (México), Dominium de Aimée Joaristi (Costa Rica) y TILT de Marina Liesegang (Brasil).

Se pueden conocer hasta el 15 de diciembre todos los días de 11:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 20:00 horas.

Cruzando por calle Balmaceda, el Museo Regional acoge hasta el 30 de noviembre, "El futuro es prehistoria", de los artistas visuales argentinos Elia Gasparolo y Santiago Rey. Puede visitarse entre martes y sábado de 10:00 a 19:00 horas.

Camino al centro de la ciudad, en la Biblioteca Regional de Antofagasta (Jorge Washington 2623), la intervención del artista estadounidense Eric Conrad, Mooring, se fusiona con sus estructuras hasta el 30 de noviembre.

De martes a sábado, de 10:00 a 19:00 horas, se podrá ingresar al edificio a conocer la obra interior.

Subiendo a José de San Martín en su numeración 2351, en la terraza del Instituto AIEP, Patcha-tikray – Cámara de inversión del artista y arquitecto chileno, Nicolás Sáez, se puede visitar hasta el 30 de noviembre.

Se puede ingresar a ella de lunes a viernes, de 10:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 19:00 horas.

Bajando una vez más por calle Balmaceda, llegando a la parte trasera del Mall Plaza Antofagasta, La memoria de las rocas, del artista alemán Johannes Pfeiffer, se sitúa en el Sitio Cero del Puerto de Antofagasta hasta el 14 de noviembre.

Se puede visitar todos los días de 11:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 20:00 horas.

Siguiendo el recorrido por el sur, cerca de la Avenida Brasil, en el Centro Cultural Casa Azul (Eduardo Orchard 1615), está Belleza Digna, del artista local Ángelo Álvarez.

Para esta exposición es necesario agendar visita hasta el 30 de noviembre, a través del correo mediacion@proyectosaco.cl o a los teléfonos +56 9 6603 5778 o +56 55269 8568.

Tres cuadras a la derecha y dos hacia abajo, en la Sala de Arte de la Fundación Minera Escondida (avenida General Bernardo O´Higgins 1280), está La línea del destino, del artista colombiano Óscar Muñoz.

Su obra estará disponible hasta el 15 de diciembre. Se puede asistir de lunes a viernes de 10:30 a 13:30 y de 15:30 a 20:30, como también los sábados y domingos de 11:00 a 14:00 horas.

Caminando por avenida Angamos y bajando por Santo Domingo, se llega a Esquina Retornable (El Tabo 665). Se puede observar Masculine Artifact (El minero de carbón y El minero despojado de sus ropas) del artista estadounidense, Derek Reese.

Su propuesta audiovisual se puede ver hasta el 30 de noviembre, de lunes a viernes de 18:00 a 20:00 horas.

Bajando por calle Navidad, un poco más a la derecha y siguiendo por General Pedro Lagos hasta su numeración 0874, en la fachada de ISLA un televisor que da hacia el exterior proyecta El lenguaje de las piedras me habla en forma de dibujo, del artista chileno Sebastián Riffo.

Se prende de lunes a viernes, desde las 10:30 hasta las 13:00 horas y en la tarde de 15:00 a 19:00 horas hasta el 15 de diciembre.

Por último, subiendo por avenida Angamos hacia la derecha, en el Parque Cultural Ruinas de Huanchaca, están las obras de los ganadores de la convocatoria para artistas belgas francófonos.

Figuran Carole Louis (Cave in Later), Elodi Antoine (Mushrooms and Moulds) y Adrién Tirtiaux (Living on the Edge), además de la obra de Nicolás Consuegra (La ventana deviene viento).

Ellos invitan a un recorrido que fusiona arte contemporáneo y patrimonio. Al interior del museo, está el work in progress de Michael Hirschbichler y Guillaume Othenin-Girard (Desert Traces – Approaching the Atacama).

Todas estas exposiciones están hasta el 30 de noviembre todos los días, de 11:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 20:00 horas.