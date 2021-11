Comisión del Futuro aprobó proyecto que regula neurotecnologías directas

La Comisión Desafíos del Futuro, presidida por el senador Guido Girardi e integrada por los legisladores Carolina Goic, Alfonso de Urresti, Juan Antonio Coloma y Francisco Chahuán, aprobó, por unanimidad, la primera ley a nivel mundial que regula la neurotecnología directa como dispositivos cerebro -cerebro o cerebro-máquina que pueden “leer los pensamientos, el inconsciente y escribir ideas o sentimientos”.

En lo principal la iniciativa -que pasa a Sala para ser discutida en particular- crea un estatuto especial para establecer la responsabilidad de la neurotecnología y crea un sistema específico de control del consentimiento en el uso de estos aparatos.

El senador Girardi no pudo desprenderse de la contingencia y afirmó que “ni el presente ni el pasado nos unen, pero -a lo mejor- el futuro puede unir a Chile. Tal vez, en esta situación de polarización que vive el país, hay aspectos que unieron a la ciencia mundial con la ciencia chilena, que puedan unir a la izquierda y la derecha en los territorios”.

Único en el mundo

Agregó que la Comisión del Futuro "aprobó un proyecto emblemático, único en el mundo. Chile presentó la primera reforma constitucional para establecer los neuroderechos. Lo hicimos con Rafael Yuste y la Universidad Columbia y los principales científicos del mundo, porque ya se pueden leer los pensamientos, las emociones, etc.”

Afirmó que “ya existen neurotecnologías que pueden leer el inconsciente, o poner en el cerebro emociones, pensamientos, ideas, sentimientos, cosas que las personas no han vivido. Esto no es Black Mirror, no es ciencia ficción, es realidad”.

Girardi dijo que este Congreso, "junto a la ciencia más avanzada del planeta, elaboró un proyecto de ley para regular las neurotecnologías directas, aquellas que pueden ‘leer o escribir’ en los cerebros humanos. Y que Elon Musk ya ha industrializado con Neuralink y que son dispositivos cerebro-cerebro o cerebro-máquina”.

Aseguró que así “Chile pone en acción la reforma constitucional que crea los neuroderechos y es, en esta materia, un modelo mundial (…) esto abre una esperanza para este país que, en ciertos temas, podemos tener una visión común compartido. Chile tiene futuro en la medida que nos pongamos de acuerdo en temas centrales.

Concluyó afirmando “este proyecto fue aprobado en forma unánime, desde la UDI hasta el PS (…) si el pasado y el presente nos divide, tenemos la oportunidad de crear un futuro proyecto de país que pueda unir a Chile”.

Líder mundial

Por su parte la senadora Carolina Goic, señaló que “este proyecto es la bajada que nos permite hacer operativa la reforma constitucional de los neuroderechos, materia en que Chile está liderando a nivel mundial dando ejemplo de cómo nos adelantamos con legislaciones que protegen a las personas”.

Y agregó que “esto es continuar con el aprendizaje de la pandemia: nadie se salva solo. Los problemas globales se enfrentan unidos y lo importante que no sea sólo un discurso políticamente correcto, sino que hacernos cargo de lo que hoy día la comunidad científica está planteando al mundo político y a quienes toman las decisiones”.

Finalmente, el senador Francisco Chahuán, afirmó que “ya habíamos avanzado en la protección de los neuroderechos que, sin duda, es uno de los iconos a nivel mundial del avance de las nuevas tecnologías. Hoy día este proyecto nos permite darles protección a los datos personales, a los neuroderechos y nos ponemos a la vanguardia del pensamiento crítico a nivel mundial y de las legislaciones de los distintos parlamentos”.