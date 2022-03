Llamados a aprobar y rechazar: la controversia en el mundo cultural por norma de derechos de autor en la CC

Una fuerte división existe al interior del mundo de la cultura por una norma sobre derechos de autor que debe votar el Pleno de la Convención Constitucional este jueves.

Se trata del segundo informe de la Comisión Constituyente 7 de Sistemas de Conocimientos, Culturas, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonios, liderada por el actor y académico Ignacio Achurra, de Convergencia Social.

Específicamente, se trata de los articulados número 2, sobre "Deberes del Estado en los Conocimientos", y el número 6, sobre "Derechos de Autor".

¿Favorecer a la industria?

Actualmente circulan dos cartas públicas de ambos bandos, donde dan cuenta de sus argumentos sobre la propuesta en cuestión.

Los opositores, mayormente colectivos alternativos, acusan explícitamente a la comisión de querer favorecer a la industria. Entre los denunciantes figuran la Asamblea de Arte Chile, la Asamblea por el Conocimiento y la Investigación (ACIC) y la Asociación de Cortometrajistas y Nuevos Medios de Chile, entre otros.

Estos grupos acusan que en el artículo sobre derechos de autor quedaron eliminados los conceptos de "bien común" y "uso justo", lo que califican de "peligroso".

"Sus no inclusiones no solo mantendrían, en la nueva Constitución, los mismos términos que la elaborada en la dictadura cívico militar, sino que, además, fortalecería su dimensión capitalista y neoliberal, que excluye el derecho a que se otorguen condiciones adecuadas de desarrollo a la mayoría de los creadores, y al tiempo se niega el disfrute de las obras a la mayoría de los chilenas y chilenos", señala la misiva.

Además, a dichos grupos les preocupa especialmente la declaración "monopolista y antiautor de que 'el derecho material de autores e intérpretes' estará sujeto al mismo trato que la propiedad (física) 'en sus garantías, limitaciones y función social'".

"Lo que busca es suprimir la protección de los intereses materiales de los autores -–consagrada en la Declaración Universal de Derechos Humanos– para entregarla a nuevos propietarios de estos derechos: la industria", rematan.

En este sentido, los opositores piden a los convencionales revisar el Convenio de Berna, específicamente su artículo 10 (referido a la libre utilización de obras en algunos casos, como citas, ilustración de la enseñanza y mención de la fuente y del autor), y la ley chilena de Propiedad Intelectual, 20.435, de 2010.

A la Sonora de Tommy Rey y los artistas les digo que cuenten mi voto para aprobar los derechos de los autores e interpretes. pic.twitter.com/skIt2Egy3x — Marcos Barraza (@MarcosBarrazaG) March 28, 2022

A favor

A favor de la norma, en cambio, firman pesos pesados como el músico Valentín Trujillo, que explicitan su apoyo en general, sin entrar en la materia en particular. También Tommy Rey, que incluso hizo un video leyendo el texto de respaldo. En total son las firmas de más de 600 artistas.

"Llamamos con entusiasmo y respeto, a todos los integrantes de la Convención Constitucional, a aprobar este texto, de manera de dejarlo desde ya establecido como parte de la nueva Constitución de Chile, y consagrar así el trabajo creativo como elemento base de una participación amplia y equitativa para la cultura de nuestro país", señala dicho texto.

"Las y los autores, intérpretes y artistas chilenos, permaneceremos atentos y expectantes, esperando la culminación de un arduo camino en busca de resguardo para un sector de nuestra sociedad que acumula, por largos años, demandas insatisfechas. Hoy, Chile tiene una deuda con sus artistas y creadores".

Para los firmantes, el texto aprobado por una amplísima mayoría de la Comisión 7, logra equilibrar de modo suficiente aspectos tales como la protección a los derechos de los artistas y "la necesidad que como país tenemos de mejorar el acceso a la cultura para todas y todos".

"Los derechos de los creadores, consagrados en la actual legislación y en distintos tratados internacionales firmados por Chile, no pueden verse rebajados en el país que queremos construir. Debemos entender que sin creadores y creadoras dispuestos a realizarlas, simplemente no hay obras; y sin obras, no hay oferta cultural a la cual acceder. Esta es una ecuación virtuosa que permite desarrollar un país culturalmente rico y diverso, generador de identidad, patrimonio y un desarrollo cultural sustentable, algo esencial con miras a las sociedades del futuro, donde los contenidos desarrollados por los creadores serán cada vez más protagónicos en un mundo altamente tecnologizado y digitalizado", finalizan.