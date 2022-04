Bienes Nacionales anula revocación de concesión del Parque Cultural de Valparaíso

La ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro, acogió el recurso jerárquico interpuesto por el Parque Cultural de Valparaíso para revertir el término de la concesión de uso gratuito, luego de que la Seremi de Bienes Nacionales de la zona, correspondiente a la administración anterior, concretara esa determinación el pasado 8 de marzo, a 3 días del cambio de mando.

Este lunes se notificó a la administración de la ex cárcel de Valparaíso la decisión de la secretaria de Estado, quien había comprometido que en los primeros días de gestión revisaría los antecedentes de este caso, lo que complementó con su primera visita en terreno, el pasado 24 de marzo, cuando aseguró que habría celeridad para revisar el recurso presentado.

“Hoy como Ministerio hemos dado un paso adelante en la protección de un espacio fundamental de resguardo de la cultura y la memoria, abierto para la comunidad y muy importante para los habitantes de Valparaíso”, enfatizó la titular de Bienes Nacionales.

No hay causal

La ministra Toro explicó que, según la revisión jurídica de la cartera, “no se cumplía con las causales de término de dicha concesión”, por lo que se revocó la resolución de la Seremi anterior.

La autoridad puntualizó que la resolución de la Seremi de la administración pasada tenía entre sus argumentos que el Parque Cultural habría incumplido la realización de actividades sin fines de lucro, al cobrar por entradas. Sin embargo, la titular de Bienes Nacionales recalcó que “el cobro de una tarifa no significa necesariamente que esté existiendo lucro cuando se reinvierten los recursos en su propia actividad”, haciendo hincapié en que es el Parque el que debe financiar su mantención.

Además, la ministra reiteró que “teniendo una finalidad cultural, no corresponde a la autoridad determinar o restringir por razones políticas qué es lo que se puede o no realizar”, resaltando que “estimamos que las actividades que se realizaron no tienen carácter político partidista”.

“Desde nuestro gobierno comprendemos la cultura de una manera amplia, como un conjunto de expresiones y actividades que no pueden ser condicionados por el gobierno central”, añadió.

Valoración

La directora ejecutiva del Parque Cultural de Valparaíso, Nélida Pozo, valoró las gestiones de Bienes Nacionales. “Estamos muy satisfechos con esta decisión que nos da la razón en el sentido de que actuamos siempre apegados a la normativa y que no había motivo para poner fin a la concesión”, sostuvo.

“Desde el Parque Cultural valoramos y agradecemos mucho la celeridad con que actuó el Gobierno en este caso, tal como se comprometieron las autoridades desde el primer día, particularmente el apoyo de las ministras de Bienes Nacionales, de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; y la Subsecretaria de Bienes Nacionales”, comentó.

“Recibimos muchas palabras de apoyo también de agrupaciones culturales, de memoria, de vecinas y vecinos, de artistas y redes de colaboración, lo que da cuenta de que este lugar ha cumplido un rol fundamental para el desarrollo de la ciudad y la Región. A 10 años de su creación, nuestro compromiso será seguir resguardando este espacio cultural y sitio de memoria tan emblemático de la ciudad, poniéndolo a disposición de todas y todos quienes quieran vivir y disfrutar experiencias artísticas y culturales”, agregó la directora ejecutiva.

Con esta decisión, el Parque Cultural mantiene su funcionamiento por aproximadamente cuatro años más, hasta completar los cinco que contempla su concesión de uso gratuito.