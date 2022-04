Libro reseña historia de Museo a Cielo Abierto de Valparaíso

Este 2022 se cumplen 30 años desde la inauguración del Museo a Cielo Abierto de Valparaíso, y precisamente este año, llega de la mano de la editorial Metales Pesados, el libro “Murales No Albergados: Museo a Cielo Abierto de Valparaíso” de la investigadora Magdalena Dardel Coronado.

Hay que recordar que el Museo a Cielo Abierto tiene su origen en el proyecto liderado del artista y profesor Francisco Méndez entre los años 1969 y 1973. En ese período, junto a un grupo de estudiantes del Instituto de Arte de la Universidad Católica de Valparaíso, desarrollaron la propuesta de un circuito de murales en un cerro de la ciudad puerto.

El Golpe de Estado obstruyó la continuación de este proyecto, pero que logró ser retomado al retorno de la democracia. En los primeros años de la década de los ’90, se culminaron las obras que darían forma a una exposición de 20 murales, los que fueron desarrollados por destacados artistas chilenos tales como: Roberto Matta, Roser Bru, Mario Carreño, Matilde Pérez y Mario Toral entre otros.

El libro y su autora

Magdalena Dardel se involucró con el museo alrededor del año 2010, formando parte de un proyecto de restauración del mismo. Posteriormente, la académica realizó su tesis doctoral desde la teoría del arte y la museográfica, teniendo como objeto de estudio al Museo a Cielo Abierto de Valparaíso.

“Murales No Albergados”, concepto que da título a la obra de esta investigadora, es tomado del mismo Francisco Méndez, que antes desarrolló el concepto de Pintura No Albergada. La idea hace referencia a desprender la pintura de su soporte tradicional, ya sea lienzo, tabla o muro; explorar netamente sobre la pintura, no sobre el material en el que está inserto. Precisamente, lo que son los murales.

“Indagar en la historia del Museo a Cielo Abierto de Valparaíso como fenómeno museográfico inaudito implica necesariamente deambular por las calles y cerros para detenerse en sus muros: como intervenciones realizadas colectivamente y fuera de los circuitos artísticos e institucionales, invita a preguntarse cómo fueron posibles y qué lugar o no lugar habrían de tener en el campo del arte”. Así es como inicia la reseña de la obra.

Magdalena Dardel añade que “este museo instala en Chile, tras el estancamiento cultural de la dictadura, una propuesta que re plantea y reflexiona sobre museo, curaduría y arte público. Aunque de forma involuntaria, los participantes no se dieron cuenta de su enorme aporte. El valor de volver a usar las calles para expresarse públicamente y sin temor a la censura. No era un proyecto con fines políticos, pero sí posee incidencia política”.

Como menciona su autora, el libro se propone reflexionar sobre pintura y soportes, museología y muros, espacios urbanos, curaduría, y arte público; todo desde la experiencia del Museo a Cielo Abierto. Es la primera obra historiográfica dedicada al museo porteño, con entrevistas a fuentes tan diversas que incluyen a su fallecido fundador: Francisco Méndez.

La investigación doctoral de Magdalena Dardel se adjudicó un Fondart el año 2019 y logró convertir el estudio académico en un libro de divulgación y de acceso a todo el público interesado en la historia, el arte y Valparaíso. El libro ya está disponible para su venta a través de la editorial Metales Pesados.