Artista londinense Morag Myerscough en Chile: «Mi trabajo no es en una galería a puertas cerradas, es para todos»

La londinense Morag Myerscough es una destacada artista reconocida por sus instalaciones, el uso de colores y mensajes positivos en sus obras. Hace algunos días aterrizó en Chile por primera vez para presentar la instalación "Alegra" en Mallplaza Vespucio.

La instalación está compuesta por una estructura de madera pintada con distintas formas geométricas de colores fuertes que contrastan entre sí, junto con frases con mensajes positivos como "Aquí y ahora", "Atrévete", "Amor del bueno", entre otras.

"Todo el sentido de esta obra es transmitir positividad a las personas, alegría y que sientan que los están tirando para arriba", comentó la artista a El Mostrador.

Myerscough nació y creció en Londres. Su trabajo como artista se caracteriza por una audacia atractiva, un uso fuerte del color y altos niveles de energía positiva. La artista ha recorrido el mundo creando instalaciones estructurales y obras espaciales que defienden la comunidad y la interacción pública.

Sus proyectos más aclamados incluyen "Temple of agape", en el barrio cultural Southbank de Londres; "Love at first sight", una instalación de pabellón en Aberdeen; "Café Naves", en Madrid, España, entre otras.

"A lo largo del tiempo me he ido relacionando con los colores, entonces hay algunos que para mí tienen mucho significado, entonces juego con eso en mi cabeza. Además, todos los colores tienen expresiones diferentes, hay algunos que se fusionan y se mezclan, mientras que hay otros que hacen más contraste, entonces en la combinación de colores uno está diciendo mucho", expresó la artista respecto a sus obras.

Relación con la comunidad

Uno de los ejes que desarrolla Morag Myerscough en todas sus obras es la relación con la comunidad. Es por eso que en "Alegra" trabajó con tres artistas chilenas, Antonia Valero, Ignacia Godoy y Javiera Martínez , quienes ayudaron a la londinense con la conceptualización de frases acordes al contexto del país.

"Era muy importante para mí hacer una obra que tuviera sentido para la comunidad, entonces tiene mucho más sentido trabajar con artistas que fueran locales. Por eso la voz viene de Chile y yo colaboro con la integración", relató.

Antonia Valero, una de las tres artistas que colaboró con Myerscough, comentó que le ofrecieron el proyecto a través de Instagram, plataforma con la que trabaja desde 2019, y fue el mensaje que buscaba transmitir la instalación que la convenció de participar.

Artista chilena

"Me llegó un mensaje, me dijeron que es de positivismo y ese es uno de mis focos como artista y no es el positivismo tóxico, para mí eso no existe. Las palabras positivas pueden resonar en mucha gente, entonces creo que ha sido muy bueno aportar en esto", contó Valero.

Además, Ignacia Godoy, otra de las artistas chilenas que trabajó con Morag Myerscough, indicó que ellas se encargaron de las frases y palabras que están en toda la instalación.

"Nuestro trabajo también tenía que ver con que usáramos un lenguaje chileno y no un lenguaje transversal, por ejemplo, a nivel latinoamericano o castellano, sino que algo que identificase a las personas en todo sentido, y para mí esta instalación significa acceso a la cultura para todas, todos y todes", manifestó Godoy.

El arte en espacios públicos

Las intervenciones "Alegra" comenzaron en simultáneo el pasado 15 de abril en Mallplaza Oeste y Mallplaza Vespucio, y desde el 25 de abril está abierta a la comunidad en Mallplaza Los Dominicos. En estos tres centros urbanos se presentarán hasta el 30 de mayo de 2022. Desde el 6 de junio y hasta el 15 de julio, las instalaciones arribarán a Mallplaza Egaña, Mallplaza Trébol y Mallplaza Antofagasta, dando por finalizada esta muestra itinerante que permitirá llegar nuevamente a los visitantes de los centros urbanos con una oferta cultural de primer nivel.

La artista explicó que su misión es la democratización del arte. Es por eso que sus trabajos se desarrollan siempre a gran escala en espacios públicos y donde el espectador pueda adentrarse en la obra.

"Mi trabajo es en espacios públicos, eso significa que no es una galería a puertas cerradas, es para todos", sostuvo la artista.

"Yo trabajo en Londres principalmente y hago mucho trabajo a nivel comunitario. Hay algunas personas que piensan que el arte debería ser la obra del artista, pero en mi caso no: es el trabajo colaborativo y la integración del artista con la comunidad. Quiero que las personas se sientan conectadas y empoderadas", añadió.

En ese sentido, para ella es fundamental el rol que está jugando en la actualidad el arte y que además esté presente en las calles.

"Es muy importante que el arte pueda infiltrarse y de algún modo reunir a las personas para que puedan trabajar juntos en la formación de un nuevo mundo. La forma más potente de hacer esto es en las calles y en espacios como estos", explicó Morag Myerscough.