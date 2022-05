Premio Nacional de Ciencias 2020 Francisco Bozinovic recibirá Honoris Causa en Universidad Austral

Fue durante durante el 2019 que el investigador de la Facultad de Ciencias, Roberto Nespolo, escribía al entonces decano Carlos Bertrán, su deseo de apoyar la nominación del destacado biólogo, investigador y Premio Nacional de Ciencias Naturales (2020), Francisco Bozinovic Kuscevic a Honoris Causa.

La máxima distinción académica entregada por la casa de estudios superiores se concretará este viernes 13 de mayo a las 11:30 horas en el Salón Jorge Millas (Campus Isla Teja, Valdivia), en un evento híbrido transmitido a toda la comunidad vía YouTube.

“La nominación de Francisco Bozinovic a Doctor Honoris Causa UACh se planteó formalmente en marzo de 2019 al consejo de Facultad y fue apoyada con cartas de recomendación de los investigadores Sergio Estay, Guillermo D'Elia, Juan Opazo, Leyla Cárdenas (actual Decana), Leonardo Bacigalupe, Mauricio Soto, Pablo Sáenz, Marie Laure Guillemin, todos del Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas (Facultad de Ciencias)”, recordó Nespolo refiriéndose al contexto del momento.

Posterior a la propuesta de los académicos en la Facultad de Ciencias, el Consejo Académico ratificó la recomendación, sin embargo la ceremonia quedó pendiente debido al contexto de la pandemia. Unos meses después, Bozinovic recibió el premio Nacional de Ciencias 2020.

Cabe recordar que el grado de Doctor Honoris Causa es la más alta distinción académica que otorga la Universidad Austral de Chile y tiene por objeto expresar el reconocimiento de la Institución a personalidades externas que hayan contribuido extraordinariamente al avance del conocimiento en el campo de las ciencias o de las humanidades, al desarrollo de las artes y las letras o, en general, a la promoción ejemplarizadora de altos valores éticos y sociales.

Trayectoria

En la misiva de nominación, el académico UACh da cuenta del nutrido currículum del puntarenense nacido en 1959, quien es Licenciado en Biología (1983) y Doctor en Ciencias de la Universidad de Chile (1988).

Comenzó su carrera como profesor asistente en la Universidad De Chile, a la temprana edad de 25 años y finalizó su doctorado a los 29. Para entonces ya había consolidado varias líneas de investigación en fisiología comparada, ecología y evolución, las cuales fueron reforzadas por una estadía posdoctoral en el Carnegie Museum of Natural History (Pittsburgh, USA).

"Al día de hoy (2019), Francisco ha formado 9 Masters, 29 Doctores y dirigido a 17 postdoctorantes; ha publicado más de 300 artículos científicos, dos libros y numerosos trabajos de difusión. Ha sido asesor en decenas de instancias nacionales e internacionales sobre ciencia, medio ambiente y sociedad. Es y ha sido editor asociado de revistas científicas tan prestigiosas como Functional Ecology, Comparative Biochemistry and Physiology y Biology Letters; fue Presidente de la Sociedad de Ecología de Chile y compuso en numerosas ocasiones los comités de evaluación de colegas tanto en su Universidad como en otras”, mencionó Nespolo.

En torno al ámbito científico, el distinguido “ha creado y liderado una escuela de pensamiento en el área de la biología animal integrativa y experimental, buscando explicar las complejas interrelaciones entre la función de los organismos vivos y su ambiente físico, químico y biótico".

"En este contexto su línea de trabajo es pionera al abarcar diversas formas de investigación interdisciplinaria en biodiversidad. Debido a que el doctor Bozinovic está interesado en problemas generales más que en organismos específicos, el laboratorio liderado por él concentra sus esfuerzos en la integración de los distintos niveles de organización biológica, creando puentes desde el nivel molecular al geográfico, y en numerosas ramas del árbol de la vida".

Asimismo, en los últimos años Bozinovic "también se ha orientado a la investigación de la biodiversidad fisiológica y del impacto concreto del cambio global sobre el estado fisiológico normal y patológico (estrés) de organismos endémicos, organismos de valor comercial e insectos plaga. Su objetivo final es intentar mejorar la capacidad de predicción de las respuestas funcionales a las variaciones ambientales de origen natural y antrópico, tales como el clima, las enfermedades emergentes y la pérdida de hábitat”, reafirmó el académico UACh.

Entre muchos otros reconocimientos, actualmente Francisco Bozinovic Kuscevic ejerce como Profesor Titular de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Subdirector del Centro de Financiamiento Basal Center of Applied Ecology and Sustainability (CAPES) e Investigador Senior del Núcleo Milenio “Límite de la vida Patagónica: restricciones ambientales en genética y ecofisiología”, o LiLi, acrónimo por su nombre en inglés “Millenium Nucleus of Patagonian Limit-of-Life”, donde la UACh es institución asociada, cuyo Director es el académico de la Facultad de Ciencias, Roberto Nespolo (ICAEV).