Convocatoria de Fundación Cultural Los Jaivas y School of Rock

Dirigida a alumnos(as) de 12 a 17 años.

Postulación hasta el domingo 4 de septiembre.

Más información aquí.

Luego del éxito de convocatoria de sus dos ediciones anteriores, la Fundación Cultural Los Jaivas, junto a la academia internacional de música School of Rock, otorgarán nuevamente una serie de becas para niños y jóvenes músicos del país. Gracias a esta alianza, 16 beneficiados podrán acceder a los programas trimestrales de educación musical impartidos en School of Rock a través de clases remotas.

Los años 2020 y 2021, fueron más de mil los jóvenes de todo Chile que participaron en esta iniciativa, que continuará apoyando a quienes teniendo grandes habilidades musicales, no pueden perfeccionarse en su instrumento o disciplina, por motivos económicos o por razones geográficas.

"En estos dos años desde el inicio de esta beca, hemos crecido y mejorado, por lo que esperamos que esta alianza se siga fortaleciendo, de manera de ampliar este trabajo y llegar a muchos más niños, en lugares más remotos, y así contribuir con un pequeño granito de arena a la formación musical de los jóvenes y las nuevas generaciones", señala Mario Mutis, integrante histórico de Los Jaivas.

Estas becas, estarán disponibles en las cinco disciplinas que imparte la escuela: guitarra eléctrica, bajo eléctrico, teclado, batería y canto. Además de las clases privadas de música, impartidas por experimentados instructores, los alumnos seleccionados podrán acceder durante todo el trimestre a una serie de contenidos musicales complementarios, dentro de los que destacan clases magistrales, talleres y otros.

Por su parte, Drago Eterovic, CEO de School of Rock Latinoamérica, comenta que “estamos muy contentos de poder repetir por tercer año consecutivo esta hermosa y potente iniciativa junto a nuestros amigos de la Fundación Cultural Los Jaivas. Para esto, es que dimos el pie inicial a nuestra campaña con un gran evento benéfico donde el 100% de lo recaudado fue destinado a financiar nuestras becas 2022, de forma de seguir uniendo a Chile a través de la música e impactando positivamente a más jóvenes chilenos”.







Este evento benéfico, llamado “Todos Juntos Cambiamos Vidas”, se realizó el jueves 28 de julio en Teatro C, y contó con la presentación de la primera Jam Session de School of Rock Chile, donde participaron alumnos y profesores de School of Rock, junto a invitados especiales e integrantes de Los Jaivas, interpretando una selección de grandes hits del rock y la música popular. Gracias a esta instancia, fue posible reunir fondos para agregar más plazas a la beca de este año, llegando a un total de 16.