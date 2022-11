Denuncian atentado contra la integridad del Monumento Nacional Colonia Dignidad

La Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad denunció este miércoles un atentado contra la integridad del Monumento Nacional Colonia Dignidad.

Específicamente, se trata de "la amenaza de reducción del polígono declarado Monumento Nacional en 2016, a solicitud de la contraparte alemana en el marco del funcionamiento de la Comisión mixta chileno-alemana. La justificación sería la ejecución de un proyecto de Memorial elaborado por expertos designados por ambos Estados, a espaldas de las organizaciones de la sociedad civil, en una verdadera negociación con la actual administración de Villa Baviera, los nuevos jerarcas de la ex Colonia Dignidad, a quienes se les compraría parte del sitio".

"Asimismo, se ha señalado lo extremadamente 'caro' que resultaría comprar el polígono de 182 hectáreas, las declaradas Monumento Nacional, de las más de 16.000 que posee el predio, justificación del todo repudiable en tanto estamos hablando de un sitio de memoria en tanto ex recinto de represión, tortura y exterminio, lugar de inhumaciones y exhumaciones ilegales, parte central de la represión de

la dictadura cívico militar, donde aún permanecen ocultos en fosas clandestinas restos de nuestros compañeros y compañeras detenidas desaparecidas", según el comunicado.

"Denunciamos también que todo el trabajo desarrollado por la Comisión Mixta, incluyendo las actas de las diferentes reuniones sostenidas y los documentos elaborados sobre las tareas que se le asignaron en 2017, permanecen hasta hoy bajo reserva en un acto de secretismo extremo que ha caracterizado a todo lo sucedido en Colonia Dignidad hasta el día de hoy".

Según la declaración, a casi 50 años del golpe de Estado cívico-militar, "en que enfrentamos el avance de los discursos que niegan y relativizan las violaciones a los derechos humanos perpetrados por el terrorismo de Estado, la protección y preservación de los sitios de memoria es una obligación y un deber ético con la verdad, la justicia, la reparación, la memoria y las garantías de no repetición. Por ello resulta incomprensible que mientras contamos con el compromiso férreo del actual Gobierno y su Presidente en este aspecto vital de una sociedad democrática, se esté pensando en retroceder, mutilando un Sitio de Memoria donde actualmente se realizan investigaciones y peritajes judiciales buscando a más de cien personas víctimas de desaparición forzada y vestigios de los crímenes de lesa humanidad cometidos en ese lugar".

La Comisión Mixta realiza un encuentro este jueves 17 en Santiago, y en ella se discutirá la ejecución del proyecto Memorial y la posibilidad de reducción del polígono protegido por Monumentos Nacionales.

"Exigimos a nuestras autoridades no abordar este asunto mientras no sea transparentado y discutido con las organizaciones de la sociedad

civil que trabajan e investigan en torno al caso Colonia Dignidad, en una mesa de trabajo con las instituciones del Estado pertinentes e instituciones observadoras del proceso. Rechazamos cualquier intento de afectación al Polígono declarado Monumento Nacional en

Colonia Dignidad, que afectaría gravemente la memoria vinculada con las graves violaciones a los derechos humanos y los avances en verdad y justicia. Por el contrario, tenemos la convicción de que debemos avanzar en ampliar el polígono de declaratoria, incorporando los lugares señalados recientemente en el proceso judicial en curso, como lugares de inhumaciones clandestinas, de quema de restos de nuestros compañeros y compañeras asesinadas y de lugares donde se arrojaron las cenizas de las víctimas de desaparición forzada en el enclave alemán", indica el comunicado.

Historia

El 18 de julio del 2016, y según decreto N°0208, el Ministerio de Educación declaró Monumento Nacional en la categoría de monumento histórico al conjunto de inmuebles y sitios correspondientes a la ex Colonia Dignidad.

Esta solicitud de declaratoria para el sitio de memoria Colonia Dignidad fue realizada por la Asociación ante el Consejo de

Monumentos Nacionales, quienes en sesión de marzo de 2016 la aprobaron por unanimidad.







Asimismo, esta solicitud contó con el apoyo del Instituto Nacional de Derechos Humanos, organizaciones de derechos humanos, los entonces diputados de la República Maya Fernández, Gabriel Boric y Camila Vallejo, la Premio Nacional de Periodismo Faride Zerán, la Premio Nacional de Derechos Humanos Viviana Díaz Caro, entre otras autoridades, académicos, académicas y representantes de organizaciones

sociales.

Organizaciones que adhieren:

Red de Sitios de Memoria

Centro Cultural de Derechos Humanos Salvador Allende

Corporación 3 y 4 Álamos. Un parque por la paz, la memoria y la justicia

Sitio de Memoria Alberto Bachelet Martínez ex Nido 20

Corporación Memoria Borgoño

Memorias Colectivas del Biobío

Centro Cultural Museo y Memoria Neltume

Corporación mutualista Bautista Van Schouwen Vasey de Concepción

Corporación La Serena Dieciséis de Octubre

Corporación Memoria Chacabuco

Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional

Asociación Derechos Humanos de Parral

Agrupación por la Memoria Histórica Providencia Antofagasta

Memorial por la Justicia y la Dignidad Provincia Cordillera

Corporación Memorial Cerro Chena

Memorial Paine

Sobrevivientes de Tejas Verdes

Memorias en Resistencia Provincia Cordillera

Sitio de Memoria Matanza de Mulchén

Sitio de Memoria Estadio Víctor Jara

Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos de Talca

Asociación de usuarios PRAIS Talca

Corporación Ciudadanía

Agrupación de ex presas y presos políticos Guillermo Muñoz Zúñiga, Comunal Talca

Londres 38, espacio de memorias

Agrupación de Retornados Políticos de Talca

Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi

Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños – RESLAC

Memorial para la Concordia - Guatemala

Memorial da Resistência de São Paulo - Brasil

Casa do Povo de São Paulo - Brasil

Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Mártires por la Liberación

Nacional (ASOFAMD) - Bolivia

Asociación Paz y Esperanza - Perú

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas - México

Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú

(ANFASEP) - Perú

Centro de la Memoria Monseñor Gerardi – Guatemala

Museu da Pessoa da São Paulo – Brasil