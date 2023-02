“Baile Entretenido” cierra su paso en Francia por el festival de cortometrajes más importantes del mundo

La película “Baile Entretenido” cerró su paso por el festival de cortometrajes más importantes del mundo.

El film cuenta la historia de Ana, una mujer que regresa a Laguna Verde para hacer clases de baile a la comunidad. Ahí se encuentra con personas de su pasado, como Karina, su ex mejor amiga, quien deja en evidencia el paso del tiempo, las diferencias y su soledad. Todo dialoga acerca de la distancia y las decisiones que las mujeres toman a cierta edad sobre el amor.

La historia fue dirigida por Casandra Campos (45 años), quien tiene una amplia trayectoria como continuista de series y largometrajes nacionales como “Neruda” (2016) “Vendrá la muerte y tendrá́ tus ojos” (2019), “Inés del Alma Mía” (2020), “Blanquita” (2021) y “Llévame al cielo” (2022) entre otras. También escribió “Allende, el último día del presidente” (2013), junto a Adrián Caetano y Nora Matizeli.



La directora viajó a Francia para presentar el cortometraje en la competencia internacional. “Baile Entretenido” tuvo exhibiciones diarias desde el 28 de enero al 4 de febrero y dos funciones contaron con la presentación en el escenario de Casandra Campos, que fue bien recibida por el público que llenó las salas.

“Me emociona y junto al equipo nos pone muy felices haber sido seleccionados en un festival de tremenda categoría como es Clermont-Ferrand. Me emociona profundamente porque fue un cortometraje hecho desde la autogestión y la colaboración del talento de grandes profesionales y amigos”, comenta la directora.

El Festival Internacional de Clermont-Ferrand, en Francia, es una cita obligada para productores, distribuidores, televisoras y agentes de ventas en todo el mundo. Con gran prestigio mundial, este festival, iniciado el año 1979, es un evento que apuesta por la diversidad de temas y una gran oportunidad para cineastas emergentes. Es conocido como el “Cannes” de los cortometrajes.

El elenco de “Baile Entretenido” está integrado por Tiare Pino (quien también es co-guionista), Daniela Pino, Sergio Díaz y el reconocido actor nacional, Gastón Salgado, quien interpreta a “Tropi”. El cortometraje es la ópera prima de Casandra Campos como directora.

“Es algo que venía intentando hace mucho tiempo. Me he dedicado al oficio de continuista de cine y series desde hace muchos años. Este oficio te lleva a ser una estudiante y analítica del guión en detalle y estar al lado de los directores, ver y participar en la puesta en escena del relato desde muy cerca. Tener tantas experiencias en rodajes, lecturas y métodos me ayudó y generó la pulsión y el deseo de contar historias. Ver a varios directores y directoras construir sus relatos, me hizo desear encontrar uno propio”, reconoce Campos.

Además de su paso por Francia, “Baile Entretenido” fue estrenado en el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias en Colombia y ganó el premio a Mejor Película en el Festival de Cine Internacional de La Serena, el reconocimiento por la Dirección de Fotografía en la competencia de cortometrajes del Festival de Cine de Mujeres y Diversidades de Valparaíso y a la Mejor Interpretación en el Festival de Cine de Rengo. “Baile Entretenido”.

