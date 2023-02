“Pukará. Misiones secretas de la Guerra del Pacífico”, una novela de Andrés Valenzuela sobre el olor de la guerra

Durante la Guerra del Pacífico, se crea la unidad secreta Pukará, compuesta principalmente por civiles bajo la tutela militar; esta tendrá varias misiones en territorio peruano, como, a su vez, otra unidad del país del norte hará lo mismo en Chile. El contexto se da durante la campaña de Tacna y Arica y, posteriormente, la de Lima.

No es un libro de intencionalidad histórica estricta, pero sí es verosímil en la ficción novelesca. La vida de los soldados en aquellas campañas en el desierto, las incursiones en el territorio enemigo, la ambientación, nos llevan a ver, sentir, estar muy atentos a aquellas situaciones que no suelen aparecer en los libros.

Tampoco se trata de contarnos la historia desde la perspectiva de un chileno; es el relato de un novelista que pone en acción a personajes que concitan la atención del lector; cada uno de ellos ha sido llamado a formar parte de Pukará por sus características y competencias, en definitiva, porque son funcionales a las misiones secretas que les encomendarán: Ramiro Hernández, ingeniero que trabajó en el Perú; Emiliano Vergara, analista de un pequeño departamento en el “Ministerio de Guerra i Marina”, quien siendo chileno había vivido sus primeros 17 años en Lima; la cantinera Josefa Sánchez, una tiradora escogida, reclutada en Concepción por su gran habilidad con el fusil; Atilio González, casi un niño, experto sin embargo en materiales explosivos, con uniforme del 1° de Línea y el soldado José Soto, rastreador, conocedor del desierto.

Con el tiempo y las circunstancias, se integran otros personajes, bajo el mando del capitán Ladislao Fuenzalida y el teniente Tomás Robledo. Por el lado peruano, personajes como Roberto Borgoño, Alfonso Salazar, Jaime Sotelo, Romualdo Aguirre, Mariano Segovia, Gumersindo Flores y la rabona Altagracia Fernández… serán los antagonistas en esta guerra de “trastienda”, entre facciones no regulares de ambos ejércitos.

Es la visión de la guerra, la realidad de la guerra, del olor de la guerra (“Es el hedor de la guerra lo que no ha dejado de asquearle”, con esa frase se inicia la novela), conflicto bélico en que no siempre los personajes se odian entre sí: han sido arrastrados por circunstancias históricas, políticas, por intereses ajenos a ellos, y deben actuar contra un enemigo que desconocen en su individualidad, pero se trata del enemigo; aquí no triunfa la compasión, la guerra endurece, en ella la vida está al margen de la compasión casi siempre. Nada de romantizar la guerra, ni el patriotismo. Esta puede engendrar nobles sentimientos o despertar a la bestia que acecha.

Las campañas de Tacna, Arica y Lima están presentes; la ambientación sobre la parte cotidiana de esas campañas es muy realista; pero lo que constituye el eje de esta novela no son las batallas, su descripción, sino la guerra no mediática; las unidades que se enfrentan en el contexto de misiones secretas durante el conflicto. Héroes anónimos, aunque no inmaculados. La guerra insensibiliza, embrutece, y en ella “muere gente”… Es la guerra del sabotaje, del espionaje, la “guerra sucia”, del anonimato, del olvido, no la de las medallas y la gloria.

Para quienes gusten del género de ficción histórico-bélico, esta será una novela muy amena, con una prosa directa, sin rebuscamientos, de frases cortas a veces, separadas por puntos aparte, inesperados algunos: “El general Baquedano se queda hundido en su silla.// Tiene la sensación de que ha sido estafado. // La guerra no es como la estaba viendo.// La guerra es un infierno.// Pero por sobre todo, no es como la estaba viendo” (las barras dobles, indican aquí los puntos aparte).

“Pukará”, aun en la ficción narrativa, no deja de presentar lo que fue (o pudo haber sido o muy semejante) ese conflicto; no carece de algunas acciones bélicas, menores pero intensas (las otras grandes están presentes, pero son paralelas a los avatares del “escuadrón suicida”), y, finalmente, tiene también el componente de una novela de acción, de espionaje, de aventuras, sacando a la luz lo que produce la guerra en los seres humanos. Es un gran cuadro, realista, de lo que pudo ser o fue también ese conflicto, con los rigores de las campañas ya mencionadas; el papel de civiles en la guerra; de las unidades secretas que actuaron en territorio enemigo; de la heroicidad de las mujeres (las cantineras chilenas, las rabonas peruanas) que estuvieron allí, en el trasfondo, “detrás del espejo” de las campañas mayores de la Guerra del Pacífico.

Ficha técnica:

“Pukará. Misiones secretas de la Guerra del Pacífico”, Andrés Valenzuela, Ediciones del Desierto, Región de Antofagasta, segunda edición 2022, 288 páginas.

