Cineasta alemana presenta en Chile film sobre mujeres abusadas en casting

La cineasta alemana Alison Kuhn presentará este miércoles en la Cineteca Nacional, a las 15:00 horas, con inscripción previa, su largometraje “The Case You”, basado en situaciones de abusos sufridas por actrices en el casting de una película.

Ademas habrá otra función a las 19:00 horas en la Sala K (Campus El Claustro de la Universidad Mayor Portugal 351 – Santiago Centro).

La película, filmada en 2019, ya ha recorrido el mundo y recibido numerosos premios. En esta gira, la artista la acaba de presentar en Buenos Aires y después de Santiago irá a exhibirla a Sao Paolo.

Kuhn, ella misma actriz, también asistió al casting. Dice no haber sufrido estos hechos, ya que los centenares de intérpretes fueron divididos en distintos grupos, y en el suyo no recuerda abusos, “pero sí sentía que algo no andaba bien”.



Ira y vergüenza

“El film surgió durante mi estudio universitario en Potsdam”, cuenta la realizadora a El Mostrador.

“Aparentemente la supuesta película (de los casting) tenía una agenda oculta, que era exponer a cuanto estaba dispuesto un intérprete para lograr un papel. Hubo abusos de poder, (el cineasta) realizó una película sin permiso y varias actrices se juntaron para demandarlo. Cinco de ellas son las protagonistas. Yo quise juntarlas y se puede ver en mi cinta cómo se conocen sobre el escenario y se cuentan lo ocurrido. Quise trabajar con ellas eso en distintos niveles, cómo se pudo llegar a ello y lo que significa hoy para ellas”.

Kuhn estudió dirección de cine desde 2018 en la Universidad del Cine Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf y fue becaria de la Fundación del Pueblo Alemán (Studienstiftung des deutschen Volkes) en el área Arte/Diseño/Cine. En 2015 se graduó de actriz en la Film Acting School Cologne (FAS Köln), en 2017 recibió el Premio Federal a la Lírica Joven. “The Case You” es su primer largometraje.

“Usualmente hago películas de ficción, pero sentí que en ese caso iba a funcionar mejor como documental”, acota.

En el film, los hechos son reconstruidos con improvisación teatral en un escenario vacío. Las mujeres recrean lo que pueden recordar -abuso sexual, intimidación, desconcierto- y expresan cuánta ira, vergüenza o auto reproches les dejó esta situación.

Los testimonios son brindados en entrevistas fragmentadas, a veces con sobriedad y otras veces con emociones extremas. La cinta expone el abuso de poder en la industria del cine, tan contundentemente como pocas veces ha sido visto.

La cineasta además reconoce que fue un desafío que los 80 minutos mantuvieran la atención del espectador, dado que todo transcurre en un escenario teatral.

Movimiento Me Too

La película fue rodada en abril de 2019, pero la cineasta señala que hizo su película más allá del movimiento de denuncias Me Too, ya que su objetivo era dejar al descubierto las estructuras de poder.

Sin embargo admite que probablemente la película se hizo tan conocida porque fue exhibida en el contexto de este movimiento. “Si la hubiera rodado diez años antes, a lo mejor no habría concitado tanta atención”, expresa.

El realizador responsable de los hechos fue denunciado y actualmente existe un proceso judicial en su contra. Los hechos salieron a la luz cuando el cineasta montó una película basada en el casting, sin consentimiento de los intérpretes.

Finalmente, Kuhn recuerda que tras el movimiento se introdujo una nueva figura en las filmaciones, un coordinador entre el director, la productora y los intérpretes para escenas delicadas.