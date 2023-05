Pearl Jam llama a prohibir salmonicultura en áreas protegidas en las costas chilenas

A través de redes sociales, la banda hizo un llamado a los tomadores de decisiones a prohibir la salmonicultura en áreas protegidas, a través de la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas que está en Comisión Mixta en el Congreso.

En el marco del Día Internacional de la Diversidad Biológica –que se realizó este lunes 22 de mayo–, la banda Pearl Jam compartió a través de sus redes sociales un mensaje por el “impacto de las granjas industriales de salmón” y llamó a aprobar el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas protegidas (SBAP).

Con un video, el conjunto estadounidense expresó que “la protección de la biodiversidad costera es vital para la supervivencia de los océanos, y nuestra propia especie” y que comparten “una creciente preocupación sobre el impacto de la salmonicultura industrial, que está afectando a los frágiles sistemas ecológicos marinos”.

“Apoyamos a nuestros amigos, comunidades y socios chilenos que piden a los tomadores de decisiones que aprueben la prohibición de las concesiones industriales de salmón en áreas protegidas para cumplir con su compromiso con el proyecto de ley de Servicio de biodiversidad y áreas protegidas (SBAP) y el papel de Chile en el marco global de biodiversidad”, agregó.

Protecting coastal biodiversity is vital to the survival of the oceans, and our own species. This International Day for Biological Diversity, we’re sharing our growing concern about the impact of industrial salmon farms – which are impacting fragile marine ecosystems. ⁠ ⁠… pic.twitter.com/EfiG9vsePO

— Pearl Jam 🇺🇦 (@PearlJam) May 22, 2023