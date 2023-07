Bafona presenta recurso de protección contra Ministerio de las Culturas por vulneración de derechos

Además, los miembros del Ballet Folclórico Nacional, en paro hace cuatro meses, presentaron este jueves una denuncia en la Fiscalía Norte “por amenazas desde el Ministerio de las Culturas, por encontrarse en paro”, según detallan en un comunicado.

Tras el paro del elenco del Ballet Folclórico Nacional (Bafona) que se extiende a hace casi 120 días, los trabajadores presentaron este lunes 17 de julio ante la Corte de Apelaciones un recurso de protección por maltrato y vulneración a los derechos fundamentales.

“Producto de la vulneración a los derechos fundamentales que ha ejercido el Ministerio de las Culturas sobre los artistas del elenco del Ballet Folclórico Nacional Bafona, hoy nos acercamos a la Corte de Apelaciones a ingresar un recurso de protección para que la ley se pronuncie ya que el Ministerio no ha sido capaz de hacerlo, no ha sido capaz de recapacitar y no ha sido capaz de fundamentar bajo normas jurídicas el hecho de discriminar al ballet folclórico nacional y a sus artistas en relación al elenco homólogo que es la orquesta de cámara”, señaló Evelyn Hernandez, cantante y representante de elencos artísticos de Bafona.

Además, interpusieron el jueves pasado una denuncia en la Fiscalía Norte “por amenazas desde el Ministerio de las Culturas, por encontrarse en paro” según detallan en un comunicado.

“Las autoridades del Ministerio de Cultura piensan y actúan de una manera profundamente discriminatoria”, señala Bafona a través de una declaración.

La Comisión de Cultura en la Cámara de Diputados

El martes 10 de julio representantes del Bafona expusieron su situación ante la comisión de cultura de la Cámara, oportunidad en la que estuvo presente el ministro Jaime de Aguirre y la jefa de Departamento Ciudadanía, Marianela Riquelme Aguilar, pese a que en una primera instancia iba a asistir la subsecretaria de Culturas, Andrea Gutiérrez.

En la instancia el ministro De Aguirre hizo un llamado al diálogo y a buscar soluciones.

“Como ministro máxima autoridad del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y también como músico de más de 30 años, reconozco sin lugar a dudas la valiosa labor artística que realiza el Ballet Folklórico Nacional y en particular cada uno de sus músicos, técnicos y bailarines”, afirmó.

“Dicho eso, manifiesto que el llamado a dialogar y a buscar soluciones a las problemáticas que nos aquejan están permanentemente sobre la mesa. No existen personas vetadas para ello, ni de un lado ni de otro. Nuestra subsecretaria como jefa superior del servicio y por tanto jefa administrativa, es la interlocutora natural para poder encontrar soluciones a este conflicto. El llamado que le hago a Bafona es que a que se retome el diálogo y estoy dispuesto a ello personalmente y por los medios y por medio, además, de los equipos del Ministerio”, indicó el ministro durante la comisión.

Por otro lado, desde Bafona indicaron que “en la sesión extraordinaria de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados del día 10 de julio de 2023, jefaturas del Ministerio expusieron que BAFONA no merece obtener una homologación de sueldos con sus pares de la Orquesta de Cámara de Chile, amparando sus argumentos en un dictamen de la Contraloría, a pesar de que ambos son los Elencos Estables del Ministerio de Cultura, tienen el mismo contrato y que además BAFONA realiza una mayor cantidad de funciones al año y mantiene una itinerancia histórica por todo el país con un marco de público que genera grandes audiencias y cercanía”.

Homologación de salarios

Uno de los puntos críticos es la homologación de los salarios del elenco con los percibidos por la Orquesta de Cámara de Chile, una demanda que se arrastra hace más de 15 años. La situación fue abordada durante la Comisión pero desde el Ministerio de las Culturas aseguraron que no es posible realizar un reajuste.

“Es de suma importancia que las solicitudes de aumento de ingresos por parte de los trabajadores se planteen a nosotros en términos realistas, graduales y abordables con las condiciones económicas actuales, respetando, por cierto, los beneficios ya adquiridos y considerando nuevas contraprestaciones que beneficien a la audiencia nacional e internacional. Las condiciones idénticas no han de plantearse para las obras similares, sino que idénticas, por lo que llamo a evitar las comparaciones con la Orquesta de Cámara que nada tienen que ver con el presente conflicto, a nuestro juicio, por cierto”, expresó el ministro en la instancia.

Al respecto, Hernández dijo este lunes que “no es posible que dentro de un ministerio de las culturas exista discriminación a los artistas. Uno de los principios fundamentales del Ministerio y de su creación es el resguardo a los derechos laborales de los artistas de este país. No podemos aceptar que esto siga ocurriendo. Vamos a llegar hasta las últimas instancias legales si así es necesario”.

Instalaciones

Por otro lado, respecto a la falta de insumos para el Ballet Folclórico Nacional, Jaime de Aguirre se comprometió a entregar un lugar para que realicen los ensayos dentro de un plazo de dos semanas.

“Lamento que nuestro elenco no cuente con las condiciones materiales adecuadas para ensayar y puedan deleitar a nuestros compatriotas con el folclor nacional. Estamos abocados en encontrar el mejor recinto transitorio posible, mientras se resuelve uno definitivo de los estándares necesarios”, expresó el jefe de cartera.

“El Ministerio pondrá a disposición del Bafona el lugar para que comiencen los ensayos dentro del plazo de dos semanas máximo, invitando a que el elenco retome sus actividades y se programen las giras correspondientes a lo que resta del año”, agregó.

Finalmente, desde Bafona expresaron que son “una de las compañías artísticas que se caracteriza por llevar cultura a las comunas más extremas de Chile, en todas sus giras artísticas, además de ser embajadores culturales en el extranjero. Cabe destacar y dejar en claro que los integrantes de BAFONA pertenecen al escalafón de la escala técnica más bajos de este Ministerio de las Culturas, el mismo que se vio presionado a bajar la gran cantidad de asesores con sobre sueldo, tras una tensa negociación con gremios de los funcionarios de las culturas”.