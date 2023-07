Juan Cristóbal Guarello y su novela sobre la corrupción en el fútbol: “Metí anécdotas reales”

La historia empieza con un jugador de la selección muerto en el complejo Juan Pinto Durán, en vísperas de un partido eliminatorio. El autor creyó que mezclar el tema del fútbol con el género policial podía ser interesante, y quiso “hacer un libro para divertirse, para entretener, en un mundo que es reconocible en la cultura popular, tiene mucho impacto, mucha raigambre y que muy reconocible”. “Hay una trama de cómo sería la explosión social, las repercusiones, el impacto que hay detrás, de si se suicidó, lo mataron, en fin, todo lo que se puede construir a partir de una imagen tan potente como esa”, explica.

“Regla número uno, no sapear. Regla número dos, no sapear. Regla número tres, no olvidar las dos primeras reglas”. Así comienza la nueva novela de Juan Cristóbal Guarello, un libro que retrata el universo del fútbol, las aristas de personajes oscuros y egos que impulsan a realizar los actos más inesperados.

“Un muerto en el camarín” (Zig Zag) cuenta la historia de una misteriosa muerte en el camarín del Complejo Deportivo Juan Pinto Durán (JPD), en vísperas de un partido eliminatorio, con jugadores de la selección chilena involucrados, dan el pie a una trama que busca un culpable y un secreto.

Agentes, empresarios, directores técnicos y jugadores son los personajes que pululan en la tercera novela del destacado periodista deportivo.

El lugar del crimen

Guarello partió de “esta idea la imagen de un tipo muerto”, porque hasta donde sabe, en JPD no ha muerto nadie.

“Este lugar es un lugar de tránsito, donde los jugadores van a dormir a entrenar, pero no es un lugar para habitar. Específicamente, los moradores permanentes siempre van cambiando. Pero además es muy reconocible, tiene tiene un significado cultural en Chile. Todos saben del Juan Pinto Durán, aunque no te guste el fútbol”.

Igualmente, el periodista reconoce que su experiencia laboral le ayudó a construir y describir cierta atmósfera.

“Hay muchas cosas que yo sé que me ayudaron, metí anécdotas reales en el medio para darle más credibilidad, pero en ningún caso es un libro escrito en clave, no es un hecho disfrazado”.

Personajes

En cuanto a los personajes, son “construidos, hechos, con varios personajes de fútbol de hoy. Están inspirados quizás en ciertos jugadores”.

“Yo tomo cosas de distintos jugadores, de distintas épocas, incluso jugadores que no son chilenos, para armar los personajes. Por ejemplo, el arquero, el ‘Muralla’ Soto tiene cosas de (Claudio) Bravo, pero también del ‘Cóndor’ Roberto Rojas, de Nelson Tapia, armé un un Frankenstein, y con los otros lo mismo”.

“Siempre en la selección ha habido un grupo que son las figuras, que lideran todas las elecciones. Hay un grupo que manda el camerín, en todas las selecciones chilenas y en todas las selecciones del mundo, y hay rivalidades”.

Guarello había escrito varios libros vinculados al deporte, algunos junto a Luis Urrutia (Chomsky), “claro, ahí hay algunas cosas tomadas”.

Pero insiste: “no soy gran fanático de la novela negra. Sí me gusta construir. Me gustan los libros de investigación periodística, más que la novela negra”.

