Hijas del exilio inauguraron muestra de arpilleras en centro cultural GAM

La ONG Hijas e Hijos del Exilio Chile inauguró este jueves una muestra de arpilleras en el centro cultural GAM, en la biblioteca del lugar ante un numeroso público.

“A 50 años del Golpe, la exposición busca visibilizar la historia de personas que nacieron en el extranjero o que se fueron de Chile siendo niños y niñas tras esta fecha. Estos recuerdos, imágenes y relatos han sido materializadas por medio de la técnica artesanal de las arpilleras, que ha servido tradicionalmente como una herramienta de expresión y denuncia de las violaciones a los DDHH en Chile”, indicó el GAM en sus redes sociales.

“Un invaluable testimonio de aquellas vivencias de personas que recibieron los efectos de las separaciones, frustraciones y dolores familiares siendo pequeñas y pequeños”, añadió.

Emoción

En la ocasión, habló Carmen Muñoz, presidenta de la ONG.

“Hola, muy buenas tardes a todos, a todas y a todos, disculpen si nos emocionamos. Estamos profundamente agradecidas de vuestra presencia en la ceremonia de inauguración de la exposición Hijas del Exilio Arpilleras y Repasos de Memorias. Muchas gracias por acompañarnos en este momento tan emocionante, cargado de sentidos para todas nosotras”, expresó.

Destacó además la presencia de amigos y familiares que “se han trasladado desde distintas zonas de Santiago y otras regiones”.

“Agradecemos muy especialmente a Centro Cultural GAM. Gracias por recibirnos y no dudar, desde el primer momento, en facilitarnos el espacio para exponer nuestras queridas arpilleras”, dijo.

Muñoz también señaló que cada arpillera cuenta con un código QR que permite descargar un libro digital sobre las mismas, de la editorial DobleAEditores.

Un hijo de las participantes del taller además interpretó “El derecho de vivir en paz” en flauta traversa.

En la ocasión, la socióloga Claudia Barbaric, que vivió 18 años de exilio en Canadá, además dio su testimonio como miembro del taller y de conocer a otras mujeres que partían su mismo destino de desarraigo.

“Como que todas mis experiencias se veían reflejadas en ellas, y ellas venían de todo el mundo, ¿cómo era posible que yo compartiera tantas cosas con mujeres que conocía? Nunca las había conocido en mi vida. Ellas habían vuelto a los 7, a los 14, de diferentes edades, sin embargo vivíamos, hasta hoy vivimos las mismas experiencias. Entonces fue, no solamente doloroso y desagradable revivir estos recuerdos para poder plasmarlos acá, de las arpilleras, pero también fue un espacio de descanso, de poder ser como uno es, con todos sus errores, con todas nuestras incomprensiones y todos los dolores en común. Fue un espacio de hogar, un hogar no físico, un espacio de hogar que yo siempre añoré, de sentirme perteneciente a algo, a algún grupo y con quien yo podía compartir esta experiencia”, expresó.

“Muchas gracias, y las adoro, y muchas gracias a ustedes por respetar y darnos el espacio y vernos, porque la verdad, inclusive, y yo me veía, yo no, no veía esta experiencia, hasta que no empecé a vivir en este espacio, así que muy agradecida”.

Ficha técnica:

29 Ago al 14 Oct, 2023

Ma a Sá —10 a 18 h

¿Dónde? 📍

GAM, Alameda 227, metro UC 🚇

BiblioGAM (Edificio A, piso 3)

Gratis