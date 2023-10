Nieto de Allende y expo de disidente cubana: “Es una vil insolencia a lo que representa mi abuelo”

El médico Pablo Sepúlveda, nieto del ex Presidente Salvador Allende, volvió a rechazar la muestra que pretende inaugurar este sábado la artista cubana disidente Tania Bruguera en el Museo de la Solidaridad Salvador Allende.

En agosto, Sepúlveda lideró una “Declaración Internacional en repudio a la muestra de Tania Bruguera en el Museo de la Solidaridad Salvador Allende”, que en menos de dos semanas alcanzó más de 600 adhesiones con firmas de personas de más de 30 países.

Entre ellas figuran la rapera Ana Tijoux, la senadora colombiana Piedad Córdoba, Gaby Rivera Sánchez, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, los hermanos Marcelo y Jorge Coulon (Inti Illimani), el alcalde de Recoleta Daniel Jadue y el periodista Víctor Hugo Robles (el “Che de los gays”) y el escritor argentino Atilio Borón, entre otros.

Inauguración

El próximo 7 de octubre, a las 17:00 hrs., será la apertura del segundo ciclo expositivo 2023 del Museo con la inauguración de dos nuevas exposiciones.

Una de ellas será “Magnitud 11.9”, de Bruguera y curada por Joselyne Contreras Cerda. Según la reseña oficial, esta profundiza en uno de los mayores desafíos del presente: la democracia y su fragilidad. La otra corresponde a la artista Macarena Freire.

“Tania Bruguera es una de las artistas contemporáneas más destacadas a nivel internacional y latinoamericano, desarrollando por varias décadas un sólido cuerpo de obra en torno al arte y la política. La exposición ‘Magnitud 11.9’ es el resultado de un extenso proceso de investigación, que contó con un trabajo de campo para el cual la artista visitó Chile entre el 5 de junio y el 5 de julio del presente año”, informó el museo.

Rechazo

Sepúlveda plantea su rechazo total a esta exposición, tal como ha manifestado extensamente en su red social X, antes conocida como Twitter.

“Sencillamente simplemente esta es una vil insolencia a todo lo que representa Salvador Allende, la Unidad Popular y a la Revolución Cubana para las luchas de los pueblos subdesarrollados y pobres del mundo. El Museo de la Solidaridad lleva el nombre de Allende y hay que tener respeto a la historia”, afirma.

El médico además recuerda que esta muestra pretendía realizarse en medio de la conmemoración de los 50 años de golpe de Estado “y fue pospuesta por la legítima indignación y rechazo que manifestamos ante esta provocación a la trayectoria política, a los principios y valores éticos de Salvador Allende quien desde el día uno del triunfo de la Revolución Cubana manifestó abiertamente su apoyo y solidaridad, posición que mantuvo coherentemente hasta el día de su muerte”.

Para él, Tania Bruguera por el contrario, en su performática artística y política, “es contraria opuesta a estos principios y valores éticos y políticos y que el Museo de la Solidaridad Salvador Allende (MSSA) tiene en sus principios fundacionales, basados en la simpatía y solidaridad con el gobierno de la Unidad Popular que encabezó Salvado Allende en particular, y con los “diversos movimientos de emancipación social que se han desarrollado en el curso de la historia” en general, tal como lo dice la ‘Declaración Necesaria’, documento fundacional del Comité Internacional de Solidaridad Artística con Chile, grupo encargado de proponer y gestionar artistas para la colección de obras con las que daría luz el Museo de la Solidaridad”.

Dime con quién andas

Durante su visita de mediados de año, Bruguera se reunió con gran cantidad de personalidades del mundo artístico y cultural, tales como el poeta Raúl Zurita e Irina Karamanos, pareja del Presidente Gabriel Boric.

Las actividades de Tania Bruguera en Chile fueron posibles gracias al apoyo de la Fundación Mellon– a través del Proyecto de Futuros Justos N-2009-09221, titulado “Despojos en las Américas: la extracción de cuerpos, territorio, y herencia cultural desde la Conquista hasta el presente”, que es administrado por la Universidad de Pensilvania– y el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, según informó el MSSA en su sitio web.

Sin embargo, Sepúlveda destaca especialmente a dos de las visitas que realizó Bruguera. Una es el ex senador Andrés Zaldívar, padre de la director del museo, Claudia Zaldívar. Y la otra es a un grupo de disidentes cubanos, llamados “Cubanos Libres en Chile”.

El médico destaca que Zaldívar fue un fuerte opositor al ex Presidente Allende, “conocido por su discurso del terror del 23 de septiembre de 1970 -pronunciado siendo Ministro de Hacienda del ex Presidente Eduardo Frei Montalva- a solo 16 días de que Salvador Allende ganara las elecciones”.

En cuanto a los cubanos disidentes, Sepúlveda señalan que estos “son bastante activos en sus redes sociales en las que abiertamente manifiestan su agradecimiento a los militares por el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973”.

“Uno de ellos dice textualmente en un video de su Tik Tok: ‘Yo llegué aquí porque este es un país libre gracias a los militares que tomaron la decisión correcta y en el 73 derrotaron al comunismo (…) La izquierda es el cáncer de la democracia, la libertad y la prosperidad de un país. Tuvo que venir un extranjero a decirte que Allende lo que quería implantar en este país era una tiranía comunista como la de Cuba, Venezuela y Nicaragua’”.

¿”Cancelación”?

Sepúlveda además rechaza que su iniciativa sea una “cancelación” o “censura”.

“Expresar nuestro rechazo a esta actividad no es censura ni cancelación. Bruguera podría exponer en cualquier otro lugar de Chile, pero hacerlo en el MSSA es una ofensa ante la cual no nos quedaremos de brazos cruzadas por las razones anteriormente expuestas y porque en el fondo su presencia en el MSSA es querer poner a la Revolución Cubana y a la dictadura de (el general Augusto) Pinochet en un mismo lugar, algo totalmente absurdo, una acción a todas luces malintencionada”, expresa.

Para él, una muestra de esto es que en pasó por Chile en el mes de julio, cuando Bruguera sostuvo que “durante la etapa de la dictadura en Chile, el pueblo chileno contó con la solidaridad del pueblo cubano. Quizás hoy, se necesita una acción en reverso, para cambiar la realidad que enfrenta el pueblo en Cuba”.

“Por otro lado, Tania Bruguera junto a otros artistas cubanos recientemente realizaron una carta abierta llamando boicotear y a no sumarse a las actividades culturales organizadas por el gobierno de Cuba. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando Tania Bruguera y Claudia Zaldívar hablan de censura o cancelación?”.

¿Cariño por la UP?

Al ser consultado sobre cómo valora la actividad histórica de la directora Claudia Zaldívar y del directorio de la Fundación Arte y Solidaridad, en relación al trabajo del museo, Sepúlveda admite no tener elementos como para valorar su gestión técnica o administrativa.

Sin embargo, pero desde el punto de vista político “creo que no está a la altura del cargo y esta muestra de Tania Bruguera lo demuestra”.

“No creo que Claudia Záldivar tenga simpatía y cariño hacia el proceso de la Unidad Popular y el legado de Salvador Allende. Por otro lado, en el MSSA tiene como ente legal a la Fundación Arte y Solidaridad cuyo director es Enrique Correa, quien tiene un importante poder de influencia en grandes medios de comunicación que llegó a desfachatez de decir que el caso Penta y SQM no era corrupción. Además, es tal vez el mayor lobista de los mayores grupos económicos y de poder trabajándoles para hacer prevalecer los intereses de éstos por sobre el interés general del país”, expresó.

“Por todo lo anteriormente expuesto, no creo en absoluto que le esté haciendo honor al legado político, ético y revolucionario de Salvador Allende”.

Finalmente, en cuando a qué opina el resto de la familia Allende sobre esta polémica, Sepúlveda finaliza diciendo que “lo que me dijeron mi familia que está ligada a la Fundación Salvador Allende es que el MSSA no les avisó sobre la muestra de Tania Buguera y qué les parecía inapropiado realizarla en el contexto de los 50 años del golpe de Estado. También han dicho que la Fundación Salvador Allende no tiene incidencia en el Museo”.