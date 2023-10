Director EEUU y filme sobre Peña Hen: “Que se estrene a 50 años del asesinato es muy significativo”

Un documental vinculado al director de orquesta Jorge Peña Hen, asesinado por la Caravana de la Muerte en octubre de 1973, será exhibido este martes en la Cineteca Nacional.

Se trata de Amor y Justicia: tras las huellas de la Ópera Rebelde de Beethoven, del director Kerry Candaele (Vancouver, 1954), que se exhibirá a las 19:00 horas de forma gratuita, previa inscripción.

“Me honra mucho esta exhibición”, comenta el cineasta a El Mostrador.

La película, que Candaele realizó en el marco de una trilogía sobre el compositor alemán Ludwig van Beethoven, cuenta cómo una joven salva a su abuelo director asesinado de ser borrado de la memoria por la dictadura militar: se trata de la actriz María Belén Espinosa Peña, que utiliza su teatro butoh para “resucitar a un hombre y un pasado que vale la pena salvar”, según la reseña.

“Esta película poética, íntima, misteriosa e impactante es una historia de nuestros tiempos peligrosos, una historia de amor y justicia”, agrega.

“El hecho de que este filme se estrene este 17 de octubre es muy significativo, porque ayer 16 fue la conmemoración de los 50 años exactos del asesinato del maestro Jorge Peña Hen. De hecho, ayer yo estaba en La Serena, en su tierra, presentando la obra Las últimas obras del maestro, en el día exacto. Entonces han sido días muy potentes, muy emocionantes, con mucha memoria, mucho sentimiento”, comenta Espinosa Peña.

“El hecho de que este documental se estrene hoy día, también dentro del mismo contexto, también dedicado al maestro, a través del butoh, de la música, también con Beethoven, es muy emocionante. Hemos trabajado mucho para esto, con Kerry a la distancia, nosotros acá haciendo todo a pulso. Es muy bello. Así que estamos con toda la energía para hoy, con muchas expectativas y que, por supuesto, llegue mucha gente y que en el futuro se siga viendo la película en muchos lugares”, agrega.

Origen

Al ser consultado sobre el origen del filme, Candaele explica que tenía 17 años cuando el general Augusto Pinochet derrocó el gobierno constitucional del Presidente Salvador Allende en Chile.

“Soy de Canadá, pero estaba viviendo en California en aquella época. Este trágico evento atrajo mi atención y, mientras más supe con los años, más conectado me sentía con Chile y su pueblo, o al menos con parte del mismo”, cuenta.

“Cuando hice el primer filme de esta trilogía de Beethoven, sobre el impacto global de su Novena Sinfonía, supe de una historia de una mujer chilena que cantaba el ‘Himno a la Alegría’ en las murallas de los centros de tortura en Santiago y otros sitios durante la resistencia a la dictadura militar. Así que viajé a Chile para hacer ese filme, que se llama Following The Ninth: In The Footsteps of Beethoven’s Final Symphony“, detalla.

Cuando llegó el momento de hacer esta película, que incorpora partes de Fidelio, la única ópera de Beethoven, “ya sabía que Chile sería un buen lugar para filmar una nueva cinta sobre las diversas formas de encarcelamiento, resistencia a la tiranía, y lo que hizo el régimen militar chileno a miles de personas y sus familias en Chile”.

Esta ópera cuenta cómo Leonora, disfrazada como un guardia de la prisión llamado “Fidelio”, rescata a su marido Florestán de la condena a muerte por razones políticas.

“Estos son los temas tanto de Fidelio, la historia de Chile tras septiembre de 1973, y son los temas que atraviesan Love & Justice”, señala.

Peña Hen

Fue durante esta travesía que Candaele supo de la figura de Peña Hen, a través del trabajo artístico de su nieta María Belén Espinosa Peña.

Ella es “una artista performática que revive a su abuelo al recrear su vida, su orquesta infantil, el golpe de Estado, su muerte y su resurrección sobre el escenario”.

“Es algo muy impactante de ver, y me atrajo de inmediato tanto su performance como los paralelos con la ópera de Beethoven”, cuenta el director.

“En Fidelio, nuestra heroína, Leonora, se disfraza de hombre para conseguir un trabajo en la prisión para salvar a su esposo Florestán, un preso político. María Belén viste las ropas de director de orquesta de su abuelo para salvarlo del olvido. Lo salva –a este hombre profundamente creativo y artista– de desaparecer de la historia sin dejar rastro”, expresó Candaele.

Para él, “Belén es un personaje que, como Leonora en la ópera, es el ángel de liberación, una voz de los despreciados y olvidados. También es una presencia poética en el filme, que nos lleva por las diversas dimensiones del sufrimiento, la desesperación, el placer y la felicidad. Su vida y su arte son multidimensionales y quise capturar eso en esta película”.

Esta es la segunda parte de la trilogía sobre Beethoven, mientras la tercera estará centrada en las últimas seis obras para cuarteto de cuerda del genio alemán.

Tras la exhibición en la Cineteca Nacional, Kerry Candaele espera llevar Love & Justice de gira en diciembre.

“Las tres películas muestran cómo la música es un poderoso campo magnético que nos puede llevar a una relación más íntima con nosotros mismos, pero también demostrar el poder explosivo del arte, que supera la realidad de alguna manera, y dirige nuestros pequeños momentos utópicos en el presente y el futuro”, concluye.