Concepción entre las 55 nuevas ciudades que se unen a la Red de Ciudades Creativas de UNESCO

En el Día Mundial de las Ciudades, 55 ciudades se unen a la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO (RCCU), tras ser designadas por la Directora General de la UNESCO, Audrey Azoulay.

Estas nuevas ciudades han sido reconocidas por su firme compromiso en aprovechar la cultura y la creatividad como parte integral de sus estrategias de desarrollo, así como por demostrar prácticas innovadoras en la planificación urbana centrada en el ser humano.

Con estas últimas incorporaciones, la Red ahora cuenta con 350 ciudades ubicadas en más de cien países, que representan siete ámbitos creativos distintos: artesanía y arte popular, diseño, cine, gastronomía, literatura, artes digitales y música.

Las ciudades recién designadas, entre ellas Concepción, colaborarán con los miembros de la Red para fortalecer su resiliencia frente a amenazas cambiantes, como el cambio climático, el aumento de las desigualdades y la rápida urbanización, considerando que se prevé que el 68% de la población mundial vivirá en zonas urbanas para el año 2050.

“Esta denominación no solo reconoce la trayectoria histórica de músicos y músicas de esta ciudad, sino que promueve a las artes y las culturas como un eje fundamental en el desarrollo sostenible de esa ciudad. Felicito a Concepción en su esfuerzo mancomunado por promover la creatividad, reconocer a sus artistas y fomentar la participación de las personas en la vida cultural. Este reconocimiento esperamos que sea una motivación más para seguir creando y disfrutando de la música, buscando más y nuevos espacios para ella”, señaló Claudia Uribe, representante de la UNESCO en Chile.

“Las ciudades de nuestra Red de Ciudades Creativas lideran en lo que respecta a mejorar el acceso a la cultura e impulsar el poder de la creatividad para la resiliencia y el desarrollo urbano”, afirmó Audrey Azoulay, Directora General de la UNESCO.

Próximamente, se publicará un documento titulado “El valor añadido de la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO a nivel local, nacional e internacional” que destacará el papel de liderazgo desempeñado por las ciudades en la consecución de la Agenda 2030. Además, mostrará cómo la UNESCO apoya a los miembros de la UCCN mediante la promoción del diálogo, el aprendizaje entre pares y la colaboración.

Las Ciudades Creativas recién designadas están invitadas a participar en la Conferencia Anual de la UCCN de 2024, que se llevará a cabo del 1 al 5 de julio en Braga, Portugal, bajo el lema “Bringing Youth to the table for the next decade”.