Autora coreana de “La espera”:”Quise consolar a mi madre quien nunca pudo encontrar a su hermana”

La obra se transformó en un éxito en distintos países, fue traducida a catorce idiomas y elegida como el cómic del año por medios internacionales como The New York Times, The Guardian, Los Angeles Times. Además, este año llegó a Chile la segunda parte de la trilogía sobre la historia de Corea en el siglo XX, La Espera, en donde a través de personajes ficticios la autora narra el drama de las familias que fueron partidas en dos por culpa de la guerra que en 1950 dividió a Corea del Sur y Corea del Norte.

Por influencia del confucionismo, en Corea del Sur las mujeres suelen ser descritas como flores, sin embargo, la dibujante coreana Keum Suk Gendry-Kim plantea en la novela gráfica Hierba (2017) que durante la Segunda Guerra Mundial no fueron tratadas como tal, al contrario, fueron pisoteadas por las autoridades pero ellas resistieron y se levantaron una y otra vez, al igual que la hierba.

“Hablaré de mis libros Hierba y La Espera, de las personas y sobretodo de las mujeres en el transcurso de la historia, tanto durante la guerra como después de ella. La mujer ocupa un lugar muy importante en el conjunto de mis creaciones. También hablaré de lo que me motiva a elegir los temas que abordo y de mi proceso creativo, las distintas etapas, los cuestionamientos”, adelantó.

Proceso creativo

En Hierba y La Espera, la dibujante relata periodos históricos a través de personajes que conmueven y dan cuenta de los horrores de la guerra. La dibujante relata que el proceso de creación del guión y las ilustraciones van evolucionando paulatinamente mientras avanza en la historia.

“Nada está predeterminado. Escribo palabras clave, puntos importantes. Al momento de escribir los guiones me reúno con algunas personas para poder recoger sus testimonios, visito lugares y leo libros que traten el tema. Escribo y modifico la historia hasta el momento previo a la impresión digital. Así fue para Hierba y para La Espera. En el caso de las ilustraciones tomo fotografías, busco obras históricas, documentos, filmografía, y de ser posible visito algunos lugares. Luego dibujo a partir de esa documentación. Y cuando me faltan escenas, imagino”, expresó.

Además, agregó que “incluso cuando trabajo en un tema histórico me permito ciertas libertades al momento de hacer los guiones. Evidentemente respeto la verdad histórica, pero lo que me importa es abordar “la gran historia” a través del prisma de la historia individual de personas anónimas. Esto representa para mí una forma de rendir un homenaje a aquellos que no tienen voz”.

Las novelas gráficas de Keum Suk Gendry-Kim dan cuenta de la historia que ha afectado a Corea, es una reflexión sobre la memoria y el pasado que hasta el día de hoy afecta a sus víctimas.

“Jamás imaginé que fuera a tener tanto éxito con Hierba. Pero era importante hacerlo no sólo por lo que vivieron como mujeres sino como seres humanos”, indicó la autora.

En ese sentido, recalca que “no estoy segura de haber contribuido realmente a algo. Pero mi novela gráfica es leída en todas partes del mundo y me encuentro con muchos lectores de distintas nacionalidades que me dicen que se han conmovido, lo que me emociona mucho a mí también”, indicó la autora.

Al preguntarle, por la relación que tienen los coreanos con la memoria y su historia, la dibujante señaló que “hay quienes dicen que para avanzar hay que dejar el pasado atrás. Los que lo dicen son sobretodo hombres políticos. La generación de mis padres sufrió enormemente. La mía está consciente de la historia pero sufre menos. La generación joven lo hace menos aún. Muchos de ellos ya no se interesan en el pasado”.

Por último, indicó que todavía no ha leído novelas gráficas chilenas, sin embargo, recalcó que ha leído a otros autores latinoamericanos, entre las obras, latinoamericanas, destacó Mafalda de Quino.

“Espero tener la oportunidad de descubrir algunos títulos e incluso tal vez de conocer a algunos autores durante mi estadía en Chile. Y estoy encantada con la idea. Sino siempre me han fascinado las ilustraciones de José Muñoz. Mafalda de Quino era uno de los cómics que más me gustaba leer. Recientemente leí a Edo Brenes, un autor costarricense”, expresó.

Por último, confesó que está escribiendo un nuevo libro. “Vivo cerca de la frontera entre corea del sur y corea del norte. Hablo de eso. No puedo decir más porque sería spoiler“, concluyó.