El artista puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, más conocido como Bad Bunny, fue el artista más escuchado en Chile del 2023, según Spotify.

Asimismo, del Top 10 de los artistas más escuchados en nuestro país, cinco de ellos son talentos nacionales: Jere Klein, Cris Mj, Jairo Vera, Pailita y Gino Mella.

En cuanto a canciones, el Top 10 lo lideró “Yandel 150” de Yandel con Feid, seguido de “TQG” de Karol G y Shakira, y “Un Finde | CROSSOVER #2” de Big One, FMK y Ke Personajes.

“2 Hielos” de King Savagge fue la canción de un artista chileno más reproducida en el país. Como dato adicional, Jere Klein se anotó con siete canciones dentro del Top 50 de Chile de este año y doce si contamos sus colaboraciones con otros artistas.

En el Top 10 de álbumes más reproducidos por los chilenos durante este 2023, “Mañana Será Bonito” de Karol G lideró las preferencias locales. En la lista la siguieron “Un Verano sin Ti” de Bad Bunny y “Donde Quiero Estar” de Quevedo.

A nivel mundial, el artista nacional mejor rankeado fue Cris Mj (#286), seguido de Jere Klein (#442), Pailita (#714), Mon Laferte (#720) y Polimá Westcoast (#850).

El contenido local en podcasts también se tomó las listas locales. “Tomás Va a Morir” lideró las escuchas nacionales de este formato. Otros contenidos creados en el país como “Caso 63: Enigma”, “Weona Que Creici”, “Expertas en Nada”, “Presentaciones Felipe Avello” y “Con la ayuda de mis amikas” quedaron dentro de los 10 programas más escuchados en Chile.

Música a nivel global

El 2023 dio lugar a presentaciones de artistas fenomenales alrededor del mundo, innumerables giras y shows que rápidamente impactaron en las preferencias de los usuarios de la plataforma. En tal contexto, Spotify también revela qué ha pasado con la música en el mundo.

Dentro del Top Artistas Globales, Taylor Swift es la artista con más reproducciones en 2023, acumulando más de 26 mil millones. La revolución que generó en cada país que visitó este año la posicionó en lo más alto de la industria. Seguidamente, se encuentra Bad Bunny con más de 16 mil millones de streams. Uno de sus lanzamientos más importantes alcanza a su nuevo álbum “Nadie sabe lo que va a pasar mañana”, producción que incrementó descomunalmente en escuchas. Completa el podio The Weeknd, con 13 mil millones.

En lo que respecta al Top Canciones Globales, la canción más reproducida de 2023 es “Flowers” de Miley Cyrus con más de mil millones de reproducciones este año. En el segundo y tercer lugar, respectivamente, están “Kill Bill” de SZA y luego “As It Was” de Harry Styles.

Finalmente, dentro de Top Álbumes mundiales, los más reproducidos a nivel mundial fueron: “Un Verano Sin Ti” de Bad Bunny, seguido de “Midnights” de Taylor Swift y de “SOS” de SZA en el tercer lugar.

Top 10 Artistas más escuchados en Chile durante 2023

Bad Bunny

Jere Klein

Feid

KAROL G

Cris Mj

Jairo Vera

Anuel AA

Pailita

Gino Mella

Rauw Alejandro

Top 10 Artistas locales más escuchados en Chile durante 2023

Jere Klein

Cris Mj

Jairo Vera

Pailita

Gino Mella

El Jordan 23

Young Cister

Pablo Chill-E

Nickoog Clk

Lucky Brown

Top 10 Canciones más escuchadas en Chile durante 2023

Yandel 150 – Yandel, Feid

TQG – Karol G

Un Finde | CROSSOVER #2 – Big One

Classy 101 – Feid

Hey Mor – Ozuna

LALA – Myke Towers

2 Hielos – King Savagge

La Bachata – Manuel Turizo

XQ TAN Sola? – Nickoog Clk

X SI VOLVEMOS – Karol G

Top 10 Canciones de Artistas locales más escuchadas en Chile durante 2023

2 Hielos – King Savagge

XQ TAN SOLA? – Nickoog Clk

X ESO BB – Jere Klein

Llamame Bebe – Pailita

Donde? – Jere Klein

Mandame Tu Ubi – Jere Klein

SHERATON – El Jordan 23

Ya No Pienso en Ti – Jere Klein

Una en un Millón – Jere Klein

Muñeca – Marcianeke

Top 10 Álbumes más escuchados en Chile durante 2023

Mañana será Bonito – Karol G

Un Verano Sin Ti – Bad Bunny

Donde Quiero Estar – Quevedo

Feliz Cumpleaños Ferxxo Te Pirateamos el Álbum – Feid

Welcome To My World – Cris Mj

Nadie sabe lo que va a pasar Mañana – Bad Bunny

Mañana será Bonito (Bichota Season) – Karol G

YHLQMDLG – Bad Bunny

Cupido – Tini

La Vida es Una – Myke Towers

Top 10 Podcasts más escuchados en Chile durante 2023

Tomás Va A Morir

Caso 63: Enigma

Weona Que Creici

Psicología Al Desnudo | @psi.mammoliti

Expertas en Nada

El Podcast de Marian Rojas Estapé

Presentaciones Felipe Avello

Con la ayuda de mis amikas

Club Libertad Financiera

Entiende Tu Mente

DATOS GLOBALES

Top 10 Artistas más escuchados a nivel mundial en Spotify 2023

Taylor Swift

Bad Bunny

The Weeknd

Drake

Peso Pluma

Feid

Travis Scott

SZA

KAROL G

Lana Del Rey

Top 10 Canciones más escuchados a nivel mundial en Spotify 2023

Flowers – Miley Cyrus

Kill Bill – SZA

As It Was – Harry Styles

Seven (feat. Latto) (Explicit Ver.) – Jung Kook

Ella Baila Sola – Eslabon Armado

Cruel Summer – Taylor Swift

Creepin’ (with The Weeknd & 21 Savage) – Metro Boomin

Calm Down (with Selena Gomez) – Rema

Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 – Bizarrap

Anti-Hero – Taylor Swift

Top 10 Álbumes más escuchados a nivel mundial en Spotify 2023

Un Verano Sin Ti – Bad Bunny

Midnights – Taylor Swift

SOS – SZA

Starboy – The Weeknd

MAÑANA SERÁ BONITO – KAROL G

One Thing At A Time – Morgan Wallen

Lover – Taylor Swift

HEROES & VILLAINS – Metro Boomin

GÉNESIS – Peso Pluma

Harry’s House – Harry Styles

Top 15 Podcasts más escuchados a nivel mundial en Spotify 2023

The Joe Rogan Experience

Call Her Daddy

Huberman Lab

anything goes with emma chamberlain

On Purpose with Jay Shetty

Crime Junkie

This Past Weekend w/ Theo Von

Serial Killers – ALL LANGUAGES

The Diary Of A CEO with Steven Bartlett – ALL LANGUAGES

TED Talks Daily

Relatos de la Noche

Caso 63 – ALL LANGUAGES

Psicología Al Desnudo | @psi.mammoliti

The Daily

Lex Fridman Podcast – ALL LANGUAGES