Actriz chilena Catalina Saavedra nominada a Independent Spirit Awards

La actriz chilena Catalina Saavedra fue nominada para la 39 edición los Independent Spirit Awards, cuyos candidatos fueron anunciados este martes por la organización sin ánimo de lucro Film Independent.

Saavedra fue nominada en la categoría de Best Supporting Performance por su actuación en la película “Rotting in the sun”, donde interpreta a una trabajadora doméstica mexicana llamada Vero.

El director del filme es el también chileno Sebastián Silva, quien además protagoniza la cinta, y con quien Saavedra ya había trabajado en “La nana”.

En su sección, la actriz chilena tiene nueve contendientes, entre ellos la renombrada Anne Hathaway, quien es candidata por “Eileen”. Otros son Erika Alexander y Sterling K. Brown de “American Fiction”; Noah Galvin de “Theater Camp”; y Marin Ireland (también por “Eileen”), o Glenn Howerton por “BlackBerry”.

Otros nominados

En esta ocasión, las películas ‘American Fiction’, de Cord Jefferson; ‘Past Lives’, de Celine Song, y ‘May December’, de Todd Haynes, lideran las nominaciones para los galardones con cinco menciones cada una para los premios.

Las tres cintas competirán también en la categoría de mejor película en esta próxima entrega de los que están considerados uno de los galardones más prestigiosos del cine independiente a nivel mundial.

El resto de títulos aspirantes en la categoría de mejor película son ‘All of Us Strangers’, de Andrew Haigh; ‘Passages’, de Ira Sachs, y ‘We Grown Now’, de Minhal Baig.

El filme de Jefferson, que narra la historia de un novelista frustrado que escribe de broma un exitoso libro con estereotipos extravagantes sobre las personas afroamericanas, también optará a los reconocimientos de mejor guion, mejor actuación y mejor actuación de reparto.

‘Past Lives’, que sigue el encuentro de dos amigos de la infancia que reflexionan sobre su relación y sus propias vidas, obtuvo nominaciones a mejor director, mejor guion y dos candidaturas a mejor papel protagonista.

En cuanto a la película de Haynes, protagonizada por Natalie Portman y Julianne Moore, recibió nominaciones en el apartado de mejor director, mejor guion, mejor papel protagonista y mejor actuación de reparto.

Bautizados como “los Óscar del indie”, los premios Spirit solo reconocen a películas cuyo presupuesto no supere los 30 millones de dólares, una cifra bastante baja para los estándares de los estudios de Hollywood.

La última edición de estos galardones contó por primera vez con categorías de interpretación neutras, hasta entonces divididas por sexos.

Este año, en el apartado de mejor papel protagonista se destacan, entre otros, Natalie Portman con ‘May December’; Jessica Chastain por ‘Memory’; Greta Lee y Tee Yoo con ‘Past Lives’; Franz Rogowski por ‘Passages’, o Jeffrey Wright por ‘American Fiction’.

Por otro lado, en los apartados de televisión, los títulos que acumulan mayor número de nominaciones son’The Last of Us’ y ‘I’m a Virgo’, con cuatro respectivamente.

Entre los seleccionados en la categoría de mejor actor en una serie nueva están Bella Ramsey por ‘The Last of Us’; Ramón Rodríguez por ‘Will Trent’; Ali Wong y Steven Yeun por ‘Beef’, y Jharrel Jerome por ‘I’m a Virgo’.

El estudio independiente A24, responsable de ‘Past Lives’ y ‘The Zone of Interest’, fue el que se embolsó más nominaciones, con 11 candidaturas, seguido de Netflix, que acumuló 10 gracias a películas como “May December” y series como “Beef”.

La 39 edición de los premios Spirit estará presentada por Aidy Bryant y tendrá lugar el domingo 25 de febrero de 2024 en la playa de Santa Mónica, California.

El evento podrá seguirse a través de IMDb y del canal oficial de YouTube de Film Independent.