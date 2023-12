Telescopios en Chile reducirán sus emisiones de carbono a la mitad

Liderar investigaciones de vanguardia sobre las maravillas del Universo es una búsqueda que no tiene fin y que requiere una fuente de energía confiable para dar energía a las operaciones que realizan los observatorios astronómicos.

En ese escenario, NOIRLab reconoce el impacto que sus necesidades energéticas tienen en el medio ambiente y en las comunidades aledañas, razón por la cual se compromete a minimizar el impacto de sus instalaciones y operaciones tanto en Chile, como también en Arizona y en Hawai‘i, informó la entidad.

Este compromiso incluye diversas iniciativas que van desde la reducción del uso de electricidad en la red de las instalaciones de NOIRLab y limitar los viajes aéreos del personal, hasta incluir mejoras en la infraestructura y equipamiento de las instalaciones base. Proyectos como éstos permitirán a NOIRLab mantener una buena gestión tanto a nivel local como global.

Programa de Sustentabilidad

Al frente de este esfuerzo de NOIRLab está el Programa de Sustentabilidad Medioambiental, que apunta a reducir todas las emisiones anuales de carbono de NOIRLab en un 50% hacia fines de 2027, tomando como referencia la línea de base de 2019, y además incluyendo a las operaciones del Observatorio Vera C. Rubin en Cerro Pachón.

Actualmente, la huella de carbón de NOIRLab es aproximadamente de 12.500 toneladas de CO2 al año. La meta es alcanzar 6.200 toneladas de CO2 hacia fines de 2027, una reducción comparable a la huella de carbón del consumo eléctrico anual de 1.250 casas de los Estados Unidos.

Esta meta se podrá alcanzar gracias a los generosos fondos provenientes de la Fundación Nacional de Ciencias de los Estados Unidos. Con la aprobación de los fondos suplementarios, NOIRlab estará en condiciones de instalar un importante sistema integrado de almacenamiento de energía fotovoltáico (con paneles solares), y además con baterías para alimentar las instalaciones en Cerro Pachón, en Chile. Este sistema, podrá cubrir el 100% del uso de la electricidad del Telescopio Gemini Sur, la mitad austral del Observatorio Internacional Gemini que opera NOIRLab de NSF, además de un 60% de las necesidades de electricidad del Observatorio Vera C. Rubin.

Una vez finalizado, el conjunto incluirá un sistema fotovoltáico de 2.860 kilowatt combinado con uno de almacenamiento de baterías de 11 Megawatt/Hora (MWh), para producir unos 5.300 MWh de electricidad anuales. Ello permitirá a NOIRLab’s reducir la huella de carbón anual en unas 2.900 toneladas de CO2, lo que se asemeja al consumo de electricidad anual de unas 500 casas promedio en los Estados Unidos.

Impacto

El impacto de estas acciones no sólo van a beneficiar al medioambiente en una escala local y global, sino que también servirá como inspiración para los usuarios de los telescopios y en otras instalaciones de investigación. Para motivar la participación, NOIRLab está trabajando en la modificación de una herramienta de cálculo de la huella de carbón para utilizarla en todas las instalaciones de investigación en los Estados Unidos.

Al respecto, el director de Programa de NSF para NOIRLab, Chris Davis, indicó que “NOIRLab de NSF está asumiendo un rol de liderazgo entre los observatorios internacionales en las adopciónes de prácticas más sustentables, tales como el uso de fuentes de energía renovables, y también analizando cómo las operaciones se pueden realizar con eficiencia energética”.

Con el objetivo más amplio de conseguir una reducción del 50% de emisiones de CO2 hacia fines de 2027, el Programa de Sustentabilidad Medioambiental de NOIRLab también considera una de las recomendaciones establecidas en el reporte Astro2020, “Pathways to Discovery in Astronomy and Astrophysics for the 2020s”.

Este indica que “la comunidad astronómica debe incrementar el uso de observaciones remotas, conferencias híbridas y remotas, para disminuir el impacto de los viajes en las emisiones de carbono y en el cambio climático”. En respuesta, NOIRLab se compromete a reducir los viajes financiados al personal en aproximadamente un 50% hacia fines de 2026. Este esfuerzo también liberará fondos adicionales para ser utilizados en la instalación de equipos y paneles solares energéticamente eficientes en todas las instalaciones.

Fondos adicionales

Gracias al uso de fondos adicionales provenientes de NSF, NOIRLab está en condiciones de proponer, además, otras mejoras a las instalaciones de las bases de operaciones y de las cumbres tanto en Arizona como en Chile. Lo anterior incluye el reemplazo de los antiguos sistemas de calefacción, ventilación y de aire acondicionados en la sede de NOIRLab en Tucson.

Se espera que esta mejora logre reducir el uso de la electricidad en 690 MWh anuales y reducir la huella de carbón de la electricidad utilizada en esta instalación en alrededor de 300 toneladas de CO2 al año. El financiamiento también considerará el reemplazo de ocho vehículos que utilizan diesel o gasolina, por otros propulsados por electricidad, lo que representa la primera fase de un cambio más amplio hacia vehículos de este tipo en todos los sitios.

Otros proyectos que cuentan con financiamiento incluyen la instalación de transformadores de alta eficiencia, iluminación LED y centros de datos energéticamente eficientes en las instalaciones que NOIRLab tiene en Arizona y Chile (cambios similares ya se implementaron en las instalaciones en Hawai‘i).

Con los fondos ya aprobados actualmente, NOIRLab podrá reducir su huella de carbón en un 43%. Pero los esfuerzos no se detienen.Se están buscando activamente fondos adicionales para alcanzar la meta del 50% de reducción para 2027.