Escritor Alejandro Zambra visita Chile y participará en conversatorio UDP

El Magíster en Escritura Creativa UDP realizará este jueves 21 de diciembre un encuentro con Alejandro Zambra, escritor, poeta, novelista y también académico UDP, además del más reciente y primer chileno ganador del Premio Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas.

En un nuevo paso por Chile, el autor de obras como “Poeta Chileno”, “Formas de volver a casa” “Bonsái”, “No leer”, “La vida privada de los árboles” y su más reciente libro llamado “Un cuento de Navidad”, participará en la actividad “Diálogo y lectura con Alejandro Zambra” junto con la decana de la Facultad, Marcela Aguilar. La instancia será presentada por el poeta y académico de la Escuela de Literatura Creativa UDP Kurt Folch.

Alejandro Zambra publicó su primer poemario, Bahía Inútil, en 1998 y su primera novela en 2006 (Bonsái). Sus novelas han sido traducidas a veinte idiomas, y sus relatos han aparecido en revistas como The New Yorker, The New York Times Magazine, The Paris Review, Granta, Harper’s y McSweeney’s.

Ha sido becario de la Biblioteca Pública de Nueva York y ha recibido, entre otras distinciones, el English Pen Award, el O. Henry Prize y el Premio Príncipe Claus. Actualmente vive en la Ciudad de México.

La actividad es gratuita y abierta al público. Además será transmitida en vivo a través del canal de Youtube de la Facultad de Comunicación y Letras UDP. Esta intancia se da en el marco de su viaje anual para dictar clases a estudiantes de la escuela de Literatura Creativa UDP.