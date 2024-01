Productora de la serie “Cecilia” acusa a ProCultura de no pagar financiamiento comprometido

A través de un comunicado de prensa, la productora tras la serie Cecilia La Incomparable acusó a la Fundación ProCultura de no haber efectuado pagos comprometidos por material relacionado a la serie, los que serían destinados a la postproducción de esta.

“Reconocemos que recurrimos a dicha Fundación con la finalidad de conseguir financiamiento para consolidar costos pendientes y contar así con capital que nos permitiera hacer etapas de postproducción, reedición en formato cine y marketing de ventas y festivales internacionales, de lo que era hasta entonces, el proyecto cinematográfico “Cecilia, La Incomparable”, comenzaron detallando.

La productora Hugo Miller Producciones expresó que acudieron a ProCultura, la que el pasado 17 de noviembre anunció su cierre en medio de la investigación judicial por el Caso Convenios, dado que “en virtud de su trayectoria de más de 14 años y la realización de variados proyectos culturales, entre otros, nos ofreció fortalecimiento económico para llevar a cabo nuestro propósito“.

En tanto, desde ProCultura solicitaron videos promocionales, ediciones especiales para la página de Pro Cultura, dos capítulos de la serie y material fotográfico de la artista Cecilia.

La productora de Cecilia aseveró que tuvieron que acudir a la Avant Premier de la serie cubriendo ellos con sus propios medios los costos de traslado y viáticos, a excepción del traslado aéreo. Además de que las fotografías pertenecientes a Yasmine Bau, fotógrafa y quien fuere mánager de la artista, se usaron en una muestra itinerante que tenía como objetivo recorrer la región del Bío Bío, sin embargo, logró presentarse solo en Concepción, además de que “no se le invitó, ni adjudicó la curaduría de la exposición a la Srta. Bau”, acusan.

La productora aseguró en el comunicado que han insistido a la fundación saldar la deuda, la cual no se ha pagado, no obstante, ProCultura “aún promociona, en su página web y redes sociales, la serie “Cecilia, La Incomparable”, adjudicándose una colaboración que no ha existido y un compromiso — que reiteramos – no se ha cumplido por parte de la Fundación y que nos ha provocado un evidente menoscabo”, detallaron.

