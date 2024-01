Realizan ciclo de cine del director Luis R. Vera en Valparaíso

“Allende, de Valparaíso al mundo”; “Neruda, el hombre y su obra”; “Bastardos en el Paraíso”, y “Fiestapatria” son las cintas del cineasta Luis R. Vera que se exhibirán en el Parque Cultural de Valparaíso-Ex Cárcel en el ciclo de cine gratuito que tiene como escenario central a Valparaíso.

La programación de esta muestra de cine “Valparaíso en el cine de Luis R. Vera: Identidad y Memoria” incluye algunas de las películas de la filmografía del cineasta porteño en cuyos contenidos y escenarios está presente Valparaíso. Obras de ficción y documental, en las que aparece la ciudad retratada en diversas miradas a través de 4 décadas desde el siglo XX al siglo XXI.

El realizador de más de 50 cintas, con en una trayectoria de más de 40 años de actividad profesional y que vivió el exilio en Rumania y Suecia, ha insistido en cada una de sus entrevistas en que “el cine tiene que ser un acto cultural y un testimonio de la historia”. Sus obras rescatan identidad, memoria y presente e interpelan a visualizar el futuro, siendo la conexión con Valparaíso y sus personajes un elemento central.

Este ciclo, que comenzó el pasado 26 de enero, ofrece un amplio despliegue de personajes representativos de nuestra geografía humana y que tienen como escenario o referente al territorio de Valparaíso.

Consultado al respecto, Erick Fuentes, director ejecutivo del Parque Cultural de Valparaíso señaló “como sitio de memoria, centro cultural y espacio público regional, es de todo sentido el aporte que realiza Luis R. Vera al cine nacional, con quién mediante este ciclo de cine de verano abierto a toda la comunidad, se reconoce y reflexiona sobre la identidad territorial de la ciudad considerando su patrimonio común y ciudadano. Invitamos a todos a esta muestra que es parte de la cartelera de actividades gratuitas que en verano ofrece el Parque Cultural de Valparaíso”.

En tanto el cineasta Luis R. Vera indicó que “este ciclo entrega en cada obra un retrato a la condición humana, su diversidad de conflictos, en historias no sólo entretenidas y apasionantes, y con personajes únicos identificados con Valparaíso, realizadas en las últimas cuatro décadas, sino también como un acto de cultura y un testimonio de la historia, en un compromiso militante con el destino de la ciudad y del país. Invito al público porteño a acercarse a la identidad y memoria de un cine que refleja y reflexiona sobre lo que somos, lo que hemos sido, y lo que podemos o queremos ser”.

“Neruda, el hombre y su obra”

Documental| Color y b/n | 40 min.| Chile | Español |2004

El amante de Valparaíso y con una de sus casas emblemáticas, La Sebastiana, Pablo Neruda cumple 50 años de su asesinato el 23 de septiembre, días después del cruento golpe de Estado contra Salvador Allende. Este film es resumen de una serie documental que abarca los aspectos más relevantes de la vida y obra de uno de los principales referentes culturales de Chile, el poeta Premio Nobel de Literatura, Pablo Neruda y retrata experiencias fundamentales como hombre, escritor, amante, ciudadano, o luchador social, vivencias que influirán en su apasionante vida literaria, incorporando elementos esenciales de la identidad chilena a la cultura latinoamericana y universal.

Allende, de Valparaíso al mundo

Documental| Color y b/n | 35 min.| Chile | Español | 2008

Este documental nos da cuenta de los aspectos más desconocidos, pero muy importantes, en la vida y obra del Presidente Salvador Allende, desde su infancia en Valparaíso y hasta su último día en combate por la defensa de la democracia en el Palacio de la Moneda. Familiares, amigos y testigos de la época, testimonian sobre su adolescencia, sus comienzos profesionales como médico, la formación de su ideario y de su extensa militancia política y social, en un apasionante perfil humano de la vida del gran líder, y un homenaje al chileno más reconocido mundialmente.

Bastardos en el paraíso

Largometraje | Color | 112 min.| Chile – Suecia – Dinamarca | Español Sueco |2000

Una familia de Valparaíso vive en el exilio en Suecia. El relato se estructura en dos tiempos, el antes y el después de un tiroteo en el centro de Estocolmo, protagonizado por el hijo Manuel y su grupo multirracial de amigos, en una noche que jamás olvidarán y que cambiará sus vidas y las de sus familias para siempre…La película es un crudo retrato de la realidad de miles de familias porteñas y chilenas que vivieron el exilio y continúan viviendo en el extranjero, y también un duro testimonio sobre la intolerancia, el racismo, y la marginalidad con que Europa trata a sus inmigrantes.

Programa

• “Neruda, el hombre y su obra” + “Allende, de Valparaíso al mundo”: jueves 01 de febrero, 18:30 hrs. en Sala de Lectura del Parque Cultural de Valparaíso – Ex Cárcel. Entrada liberada.

• “Bastardos en el Paraíso”: viernes 02 de febrero, 18:30 hrs. en Sala de Lectura del Parque Cultural de Valparaíso – Ex Cárcel. Entrada liberada.

• “Fiestapatria” + conversatorio junto a Marcela Osorio, Adela Secall y Nelson Brodt: viernes 09 de febrero, 18:30 hrs. en Sala Estudio del Parque Cultural de Valparaíso – Ex Cárcel. Entrada liberada.