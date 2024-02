Filósofo Darío Sztajnszrajber y feminista Rita Segato serán parte de Feria del Libro de Recoleta

Nuevamente el Zócalo de Recoleta recibirá la gran fiesta de la cultura y la literatura mundial de las Ciencias Sociales, donde reconocidos referentes de la literatura latinoamericana y mundial se darán cita durante 11 días en la comuna de Recoleta.

Representantes de Brasil, Argentina, Chile, Cuba, Ecuador, Perú, Uruguay, Honduras, España, Italia, Francia y Estados Unidos ya han confirmado su presencia en la FIL de las Ciencias Sociales de Recoleta 2024. Junto con ello la organización de FIL Chile ha confirmado un pabellón de cultura y música latinoamericana, además de un patio de comida y una zona infantil que permitirá “tener un espacio para que las familias puedan disfrutar de todo un día de cultura teniendo las comodidades necesarias propias de las ferias del libro más importantes de Latinoamérica, consagrando así a Recoleta como referente internacional en la celebración del mes del libro”, señalaron desde la organización FIL Chile.

“Este año la invitación es a que disfrutemos de escritoras y escritores que han publicado durante el año 2023 y lo que lleva de 2024, que nos han hecho pensar de manera crítica en cómo nuestra sociedad puede recuperar el sentido de comunidad y cómo es posible que nos miremos desde la integración y todo aquello que nos interpela y acoge en su diversidad”, indica José Luis Moncada, quien es parte de la organización de la Feria.

El alcalde de Recoleta Daniel Jadue indicó que “recibir por segundo año la Feria Internacional del Libro de las Ciencias Sociales en Recoleta es nuestra manera de celebrar durante abril el mes del Libro, pero es también recordar que el arte y la cultura le pertenece a la ciudadanía. Este es sin duda un espacio que comienza a consolidarse como uno de los más importantes de nuestro país y esperamos que pueda estar a la altura de las Ferias del Libro más importantes de Latinoamérica”.

Para la Feria que está agendada entre el 4 y 14 de abril del 2024, FIL Chile a confirmado su primer line up que incluye al filósofo italiano Franco Bifo Berardi, a la antropóloga Argentina Rita Segato, académico brasileño Walter Kohan, al dirigente social y ex precandidato presidencial argentino Juan Grabois, a la autora de los best seller “Mal comidos” y “Mala leche” Soledad Berruti, al psicoanalista Luciano Luterau, al escritor y filósofo Dario Stanjnsrajber.

También destaca la presencia del catedrático francés y fundador del movimiento altermundista Ignacio Ramonet, la ex vicepresidenta del parlamento ecuatoriano y directora del instituto Ideal Gabriela Rivadeneira, la ex ministra de la Mujer peruana Anahí Durand, quien lanzó el año 2023 el libro “Estallido en los Andes” que ha sido prohibido por el gobierno de Dina Boluarte, el español Miguel Urban -quien acaba de estrenar su libro “Trumpismos”, éxito de ventas en Europa- el sociólogo y antropólogo de la editorial Siglo XXI Pablo Semán, quien lanzó el 2023 el éxito editorial “Está entre nosotros. ¿De dónde sale y hasta dónde puede llegar la extrema derecha que no vimos venir?”, el filósofo Atilio Borón y las escritoras de antiprincesas Nadia Fink y Cecilia Merchan.

A los autores extranjeros confirmados en el primer line up, se suman los autores nacionales que la organización ha confirmado como el Premio Nacional de Humanidades Gabriel Salazar, la escritora Diana Aurenque, los Premio Nacionales de Literatura Hernan Rivera Letelier, Raúl Zurita y Diamela Eltit, la periodista y bloguera conocida como Lady Ganga, el historiador Jorge Baradit, la psicoanalista Constanza Michelson, el crítico de cine y escritor Gonzalo Frias, el periodista y escritor Carlos Tromben, el presentador de televisión Juan Andrés Salfate, el analista y comunicador Mirko Macari.

La organización además confirma que para esta segunda versión ya han confirmado más de 40 editoriales nacionales y los próximos días se cerrará el proceso de validación de las editoriales internacionales que participarán en esta versión de la segunda FIL de las ciencias sociales.

“Durante los próximos días se entregará el line up definitivo junto al programa oficial de la Segunda Feria Internacional del Libro de las Ciencias Sociales y el programa de las jornadas profesionales”, explican desde la organización de la Feria y agregan que “estamos a la espera de la confirmación de los últimos invitados internacionales y las actividades de las distintas editoriales que nos permitirán entregar un programa igual o superior al del año anterior, lo que nos pone muy contentos, pues esto muestra que la feria se ha transformado en un espacio natural para autores de todo el mundo”.